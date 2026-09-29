رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها در زمینه حکمرانی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن مسئول هستند، خاطرنشان کرد: مسائل مرتبط با انرژی فرابخشی است، از این‌رو تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌ها ملزم به مشارکت در امر اصلاح الگوی مصرف هستند.

یکصد و نهمین نشست کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز، روز سه‌شنبه (7 مهرماه) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور برگزار شد. در این جلسه تعدادی از اعضای کمیته راهبردی انجمن مهندسی گاز ایران به تبیین نقشه راه تأمین امنیت انرژی و آب کشور تا افق ۱۴۳۰ پرداختند.

تنوع‌بخشی به سبد تأمین انرژی، بهره‌گیری از تکنولوژی هیدروژن سبز، ارتقای مدیریت سوخت و الگوی مصرف، تشریح تولید و مصرف بنزین و بودجه لازم برای تأمین انرژی، توجه به استانداردها و مقررات ساختمان‌سازی، برخی از محورهایی بود که در این جلسه مطرح

شد.

رئیس‌جمهور در این نشست ضمن استماع راهبردهای کلان حکمرانی انرژی و راهکارهای مرتبط با ناترازی گاز، با اشاره به اینکه طرح‌ها و مباحث شایسته‌ای در این جلسه ارائه شد، خاطرنشان کرد: کلیات امروز باید به یک نقشه راه روشن و قابل اجرا تبدیل شود. علاوه‌بر این با توجه به طرح مباحث مختلفی همچون افزایش بهره‌وری، آیین‌نامه و مقررات ساختمان‌سازی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین، ضرورت دارد جزئیات احصاء شود.

رئیس‌جمهور تعامل و هم‌افزایی نهادهای علمی و دانشگاهی را الزامی اساسی برای اجرای طرح‌هایی دانست که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسات آتی، علاوه‌بر صاحبان فرآیند، اساتید علمی و دانشگاهی نیز حضور داشته باشند و هریک از موضوعات به عنوان طرح تحقیقاتی در مقطع دکترا پیگیری شود.

پزشکیان بهره‌گیری از توان علمی و بومی را پیش‌نیاز اقدامات مؤثر در حوزه کاهش مصرف انرژی و اصلاح الگوی آن برشمرد و گفت: با توجه به شرایط موجود در حکمرانی انرژی باید به ظرفیت‌های داخلی خودمان اتکا داشته باشیم، البته از برنامه و چارچوب‌های بین‌المللی در حوزه اصلاح الگوی مصرف و گاز، در زمینه ابزارشناسی، تنظیم مقررات و قیمت‌گذاری، استقبال می‌کنیم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تمامی دستگاه‌ها در زمینه حکمرانی انرژی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش آن مسئول هستند، خاطرنشان کرد: مسائل مرتبط با انرژی فرابخشی است، از این‌رو تمامی ذی‌نفعان و دستگاه‌ها ملزم به مشارکت در امر اصلاح الگوی مصرف هستند. با توجه به شرایط جاری کشور، هماهنگی میان بخش‌های مختلف در حوزه حکمرانی انرژی بیش از پیش اولویت دارد.

پزشکیان در پایان، برای برگزاری هدفمند و ارائه طرح‌های عملیاتی قابل اجرای این جلسات تصریح کرد: فرآیندها بر اساس موضوعاتی که در این نشست ارائه شد و در زمینه مسائلی همچون افزایش تولید، بهره‌وری، قیمت‌گذاری و نوآوری بخش‌بندی و مجری هر طرح مشخص شود.

برای غلبه بر بحران‌ها

چشم به همراهی و انسجام مردم داریم

علاوه ‌بر این، رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه (7 مهرماه) همزمان با روز آتش‌نشانی و ایمنی در نشست شهرداران کلان شهرها و مراکز استان‌ها، با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی و انسجام در میان مردم، افزود: باید همه اقشار، گروه‌ها در اداره امور کشور مشارکت داده شوند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز همه نقشه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد و تشدید اختلافات داخلی در کشور ما است، گفت: دشمنان متجاوز ایران امروز فهمیدند که با جنگ نمی‌توانند مردم ایران را تسلیم کنند و با بمب و موشک قادر نخواهند بود کشور ما را تسخیر کنند.

پزشکیان با بیان اینکه نباید مشارکت و همراهی مردم در حل مشکلات را نادیده بگیریم، تاکید کرد: با وحدت، همدلی و مشارکت مردم همه توطئه‌های شوم دشمنان را خنثی خواهیم کرد و می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به تجاوز نظامی دشمن آمریکایی – صهیونیستی و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های کشور، اولویت اصلی مدیران کشور را تامین برق و گاز و رفع مشکلات انرژی عنوان کرد و افزود: همه باید باید تلاش کنیم چرخه تولید از حرکت نایستد و تولید کنندگان و صنعتگران در روند کار خود با مشکل مواجه نباشند، در این راه شهرداری‌ها نقش مهمی برعهده ‌دارند و می‌توانند با حمایت از تولیدکنندگان و بخش خصوصی بسیار نقش‌آفرین باشند.

توسعه مسیرهای زمینی هوائی و ریلی

زمینه‌ساز تحکیم روابط تهران و باکو است

خبر دیگر اینکه، پزشکیان روز سه‌شنبه(7 مهرماه) در دیدار با شاهین مصطفی‌اف معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره به روند رو به گسترش مناسبات دو کشور بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تعمیق و توسعه روابط تهران و باکو تأکید کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه مرزها نباید به مانعی در مسیر توسعه روابط دو کشور تبدیل شوند، تصریح کرد: باید از ظرفیت مرز مشترک و موقعیت جغرافیایی دو کشور برای تقویت تعاملات و گسترش همکاری‌های دوجانبه استفاده کنیم.

پزشکیان همچنین با ابراز خرسندی از تفاهمات صورت‌گرفته در جریان سفر معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان و دیدارهای وی با وزرای راه و شهرسازی و نیرو، بر ضرورت تسریع در اجرای این توافقات تأکید کرد و گفت: امیدواریم تفاهمات انجام‌شده با اهتمام و پیگیری جدی دو طرف، هرچه سریع‌تر وارد مرحله اجرا شود.

رئیس‌جمهور در ادامه، توسعه مسیرهای مواصلاتی و ارتباطی را از مهم‌ترین ابزارهای اتصال دو کشور و دو ملت دانست و اظهار داشت: مسیرهای زمینی، هوائی و ریلی میان دو کشور باید بیش از پیش توسعه یابد؛ چرا که هر اندازه این مسیرها به یکدیگر متصل و تقویت شوند، زمینه برای افزایش و استحکام ارتباطات میان دو ملت نیز بیشتر فراهم خواهد شد. پزشکیان افزود: باید با همکاری و اراده مشترک، در مسیر تحقق اهداف مورد توافق دو کشور و تأمین منافع متقابل دو ملت گام برداریم.