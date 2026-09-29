



رضا رشیدپور، مجری سابق برنامه‌های تلویزیونی و همان شومن همایش‌های انتخاباتی حسن روحانی که روزگاری شعار «غوغای روحانی نگر!» را سر می‌داد، اخیراً در ویدیویی صریح به ماهیت دولت تروریست و غارتگر آمریکا اعتراف کرده است. وی با صراحت به نقش تاریخی واشنگتن اشاره کرده و می‌گوید: «آمریکا در این مقطع دشمن شماست؛ حالا چرا به این‌جا رسیده؟ آن‌قدر ما اشتباه کردیم که به این‌جا رسیده‌ایم... اصلش هم همین اصلاح‌طلبان‌های فلان فلان شده هستند که حالا برای ما ژست کراواتی و اصلاح‌طلبی می‌گیرند؛ یک غلطی کردند که با هزار تا رود کارون هم نمی‌شود شست و برد»!

رشیدپور با رد این توهم که آمریکا پیش از انقلاب دوست ایران بوده، یادآور می‌شود: «قبلش هم شما فکر نکنید که آمریکا علاقه‌مند به ایران بوده است. جیمی کارتر، همان کسی که در هتل استقلال تهران، شراب را به سلامتی اعلیحضرت زد و گفت ایران جزیره ثبات است، شش ماه بعد شاهد وقوع انقلاب بود... آن‌هایی هم که فکر می‌کنند قبل‌ترش آمریکا دوست ما بوده، ماجرای مصدق را ببینند؛ صبح می‌گفتند زنده باد مصدق و بعدازظهر می‌گفتند مرده باد مصدق! حتی پسر خود شاه، رضا پهلوی، در کنفرانس مطبوعاتی می‌گوید مصدق آدم خیلی بزرگی بود.»

او با‌ گریزی به دوران دفاع مقدس و جنایات غرب افزود: «بروید ببینید چه کسی آن آشوب را در ایران برپا کرد؛ زمانی که ما حتی یک موشک نداشتیم از قصر شیرین، سوسنگرد و اهواز دفاع کنیم، چه کسی صدام را تجهیز می‌کرد؟ چه کسی گاز خردل در اختیار صدام قرار داد؟ آن آلمانی که امروز ادای حقوق بشر درمی‌آورد، گاز خردل را به عراق داد.»

اما حقیقت امروزی عمیق‌تر است؛ رابطه ما و جنایتکاران واشنگتن دیگر از مرز یک «چالش» گذشته و امروز صحبت از یک «پدرکشتگی» است! آمریکا با اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها، دو بار حمله مستقیم نظامی، ترور قائد امت، شهادت فرماندهان و دانشمندان و به خاک و خون کشیدن دانش‌آموزان میناب، لامرد و سیریک و مردم بی‌گناه، جنایتی به راه انداخته که با هیچ دستمال دیپلماسی پاک نمی‌شود.

در این میان، تناقض خنده‌دار جریان مدعی اصلاحات برملا می‌شود؛ همان‌ها که برای اوکراین نسخه «مقاومت» می‌پیچند اما برای ایران نسخه «سازش و انفعال»! کاش این مدعیان حداقل به اندازه مجری دولت برجامی، عقلانیت به خرج می‌دادند و می‌فهمیدند در برابر دشمن آمریکایی، تنها منطق پاسخگو «قدرت» است.