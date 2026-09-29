«سینهچاک» نتانیاهو، خواستار مذاکره تهران- واشنگتن شد!
مدیرکل بدسابقه آژانس که به پادویی برای آمریکا و اسرائیل مشهور است در اظهارنظری تأملبرانگیز ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات ایران و آمریکا کلید بخورد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در گفتوگو با خبرگزاری روسی «ریانووستی» در پاسخ به پرسشی درباره تلاشهای آمریکا برای برقراری مذاکرات با ایران از طریق میانجیها گفت «در حال حاضر، فرآیند مذاکرهای به این معنا وجود ندارد».
وی افزود «تماسهای پراکندهای وجود دارد، از جمله اینجا در نیویورک و در طول این هفته. این تماسها همچنان صرفاً غیررسمی هستند، اما امیدوارم به ازسرگیری گفتوگوها منتهی شوند».
گروسی همچنین گفت که در مراحل مختلف این تماسها، میانجیهای مختلفی درگیر بودهاند و افزود «مسئله هستهای فقط یکی از مؤلفههاست، اما نباید فراموش کنیم که دقیقاً همین مسئله بود که در ابتدا باعث آغاز درگیری شد؛ درگیریای که بعدها گستردهتر شد».
اظهارات گروسی در حالی مطرح میشود که طبق گزارشهای نهادی که وی متولی آن است جمهوری اسلامی ایران مورد سختترین و حساسترین نظارتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفته است و در چارچوب توافقات برجامی همواره استفاده صلحآمیز و غیرنظامی از صنعت هستهای داشته است.
گروسی که سکاندار آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و به خوبی میداند در اسناد و قوانین بینالمللی حمله به تأسیسات هستهای منع شده است، حتی به خود زحمت محکومیت حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تأسیسات هسته را نداده است. با این حال با وقاحت تمام دم از بیطرفی این نهاد تحت نفوذ و خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی
میزند.
در جدیدترین بیطرفی زمانی که محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با فشار دولت آمریکا نتوانست در هفتادمین کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) که در وین، اتریش برگزار شد، شرکت کند؛ صدا از مرغهای آبی جزیره هاوایی شنیده شد، اما از آژانس و مسئولان آن موضعگیری به گوش نرسید.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سفر نیویورک به سر میبرد، دیروز در گفتوگویی با خبرنگاران گفت برای همه مشخص شده که ایران همانطور که برای جنگ آماده است، برای دیپلماسی هم آماده
است.
وی افزود «طرح ما که به طرح هفت مادهای معروف شد، از طریق واسطه قطری به آمریکاییها منتقل شد. علیرغم حرفهایی که رئیسجمهور آمریکا زد، گفتم که منتظر پاسخ رسمی آمریکا از طریق واسطهها هستیم».
به گزارش فارس، عراقچی در ادامه گفت «امروز یکی از واسطههای قطری دیدار مجددی با ما داشت. بحثهایی را انجام دادیم و ایدههایی داشتند و باز با طرف آمریکایی مطرح خواهند کرد و سپس پاسخ نهائی طرف آمریکایی به ما منتقل خواهد شد و امیدوارم این کار تا فردا انجام شود».