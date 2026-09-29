پیام آیتالله خامنهای واکنش خطرناک ایران به تحریمهای آمریکا را ترسیم کرد
سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم در مطلبی نوشت: پیام رهبر عالی ایران در این زمان خاص و برههای حساس، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقشه راهی برای مرحله بعدی و شاید خطرناکترِ واکنش ایران به تحریمهای ظالمانه آمریکا باشد.
عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه فرامنطقهای رأیالیوم و تحلیلگر شناختهشده فلسطینی، سرمقاله جدید این روزنامه الکترونیکی را به پیام اخیر آیتاللهالعظمی سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی اختصاص داده و نوشت: آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب ایران، به ندرت در مورد تحولات تجاوز آمریکا و اسرائیل، چه نظامی و چه سیاسی، اظهارنظر میکنند.
پیام جدید آیتالله خامنهای چند نکته استثنایی داشت
عطوان افزود: آیتالله خامنهای معمولاً این وظیفه را به مقاماتی واگذار میکنند که با اجازه ایشان، نبردها را از همه زوایا مدیریت میکنند، با این حال پیامی که اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران مطرح شد، یک استثناست، این پیام حاوی اظهارات و دستورالعملهای نظامی بسیار مهمی است که تصویر دقیقی از وقایع مورد انتظار در روزهای آینده را ترسیم میکند.
وی تأکید کرد: آنچه در نگاه اول در محتوای این پیام توجه همه را جلب میکند، صحبتهای آیتالله خامنهای مبنی بر اینکه «دریای عرب، دروازه تنگه هرمز، بهزودی از نیروهای آمریکایی خالی خواهد شد.» است. ایشان همچنین تأکید کردند که «امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا میدانند، البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند؛ ولی محاسبات الهی، کشوری که خود را متعلّق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والامقامانند و برای اقامه حق هراسی ندارند را قدرت اوّل جهان میداند».
رهبر انقلاب نقشه راه مرحله جدید پاسخ
به هرگونه تجاوزگری آمریکا را ترسیم کرد
در ادامه این مقاله آمده است: آنچه از این پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، بهویژه در بحبوحه تشدید تنشها در جبهههای نبرد در منطقه میتوان استنباط کرد، این است که فرماندهی عالی نظامی ایران، تمام اقدامات احتیاطی و آمادگیهای نظامی لازم را برای مقابله با هرگونه اقدام متجاوزانه آمریکا در نظر گرفته است.
سردبیر روزنامه رأیالیوم ادامه داد: در همین زمینه، سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورایعالی امنیت ملی ایران هشدار داد که ممکن است در مرحله بعدی جنگ، ناوهای هواپیمابر و کشتیهای جنگی آمریکایی در دریای عرب و اقیانوس هند هدف قرار بگیرند.
بر اساس این یادداشت، این هشدار بهمعنای عبور از خطوط قرمزی است که فرماندهی نظامی ایران پیش از این برای فراهم کردن زمینه راهکارهای دیپلماتیک به آنها پایبند بود، علاوهبر آن، تصرف زیردریایی بسیار پیشرفته و پیچیده آمریکایی REMUS-600 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق یک عملیات اطلاعاتی پیچیده در چارچوب جنگ الکترونیک، اجرای سریع و عملی این طرح گسترده جغرافیایی و منطقهای ایران است که تنگه هرمز و دریای عرب را دربر میگیرد.
عبدالباری عطوان خاطرنشان کرد: بیانیه نظامی صادرشده توسط فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان میدهد که این زیردریایی (شکار ارزشمند) اکنون در اختیار کارشناسان ایرانی است که در زمان حاضر در حال استخراج دادههای الکترونیکی و اطلاعاتی از آن هستند.
به گزارش تسنیم، در پایان این مقاله آمده است: پیام آیتالله سید مجتبی خامنهای در این زمان خاص و برههای حساس، از اهمیت بالایی برخوردار است و میتواند نقشه راهی برای مرحله بعدی و شاید خطرناکترِ واکنش ایران به تحریمهای ظالمانه آمریکا باشد.