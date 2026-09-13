۱۰ صیاد ایرانی به خانه برگشتند

یک ماه پس از آغاز نگرانی خانواده‌های ۱۳ صیاد بندرلنگه‌ای، ۱۰ نفر از آن‌ها که در امارات بازداشت شده بودند، با پیگیری و رایزنی‌های دیپلماتیک به کشور بازگشتند؛ اما سرنوشت سه صیاد دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

۱۰ صیاد بندر لنگه پس از مفقودی در آب‌های خلیج ‌فارس در امارات بازداشت شده بودند، به کشور بازگشتند. یک ماه پس از آغاز نگرانی خانواده‌های ۱۳ صیاد بندر لنگه‌ای، ۱۰ نفر از آن‌ها که در امارات بازداشت شده بودند، با پیگیری و رایزنی‌های دیپلماتیک به کشور بازگشتند؛ اما سرنوشت سه صیاد دیگر همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ماجرا از مردادماه آغاز شد؛ زمانی‌که خانواده‌های صیادان مفقودشده به همراه فرمانداری بندر لنگه، موضوع ناپدیدشدن ۱۳ صیاد را به دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان اطلاع دادند و خواستار پیگیری وضعیت آنان شدند.

محمد سلیمانی، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان، اظهار داشت: پس از دریافت گزارش مفقودی این افراد، موضوع از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در دبی و ابوظبی پیگیری و یادداشت‌های رسمی در این زمینه به دولت امارات ارائه شد.

وی افزود: این پیگیری‌ها سرانجام به شناسایی وضعیت ۱۰ نفر از صیادان منجر شد و حدود دو هفته پیش، دولت امارات اعلام کرد که این افراد در زندان ابوظبی حضور دارند و قرار است آزاد شوند.

پرواز نخست لغو شد؛ صیادان

از مسیر تهران به کشور بازگشتند

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان با اشاره به تلاش برای بازگرداندن صیادان به بندرعباس گفت: سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دبی برای بازگشت این افراد بلیت تهیه کرده بود تا شانزدهم ماه جاری وارد بندرعباس شوند، اما به‌دلیل مخالفت دولت امارات، آن پرواز لغو شد.

سلیمانی ادامه داد: ۱۰ صیاد روز گذشته از دبی عازم تهران شدند و پس از ورود به کشور، امروز از طریق فرودگاه بندرعباس به هرمزگان بازگشتند تا پس از حدود یک ماه دوری، بار دیگر در کنار خانواده‌های خود قرار گیرند. بازگشت این ۱۰ صیاد در حالی انجام شد که خانواده‌های آن‌ها طی هفته‌های گذشته در انتظار روشن‌ شدن سرنوشت عزیزان خود بودند و اکنون بخشی از این انتظار با بازگشت صیادان به پایان رسیده است.

جست‌وجوی ۳ صیاد مفقود همچنان ادامه دارد

اما پرونده ۱۳ صیاد هنوز بسته نشده است. سلیمانی درباره وضعیت سه صیاد دیگر گفت: استعلام‌های انجام‌شده از ابتدا درباره هر ۱۳ نفر صورت گرفت، اما دولت امارات تنها حضور ۱۰ نفر را تأیید کرده و اعلام کرده است سه نفر دیگر در این کشور حضور ندارند. وی تأکید کرد: پیگیری برای مشخص‌شدن سرنوشت این سه صیاد همچنان ادامه دارد و موضوع از مسیرهای مختلف و با بررسی احتمال ارتباط آن‌ها با کشورهای منطقه، از جمله قطر و عمان، دنبال می‌شود. به گزارش تسنیم، رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان خاطرنشان کرد: به‌محض دریافت هرگونه اطلاعات جدید درباره وضعیت این سه صیاد، موضوع به خانواده‌ها و افکار عمومی اطلاع‌رسانی خواهد شد. به این ترتیب، بازگشت ۱۰ صیاد

بندر لنگه‌ای پایان بخشی از یک ماه چشم‌انتظاری خانواده‌هاست؛ اما تا زمان روشن‌شدن سرنوشت سه صیاد دیگر، پیگیری‌های دیپلماتیک برای تعیین وضعیت آنان ادامه خواهد داشت.