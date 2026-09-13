فتوحات انصارالله حیرت ناظران جهانی را برانگیخته است، اما سؤال مهمی که باید به آن پرداخت این است که مؤلفه‌های قدرت انصارالله یمن از کجا تأمین می‌شود؟

سعید عبدالملکی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یمن نامی آشنا در تاریخ و تمدن غرب آسیا است. نام یمن پیش از اسلام هم بلندآوازه بود و بعد از اسلام هم در تمام تاریخ مسلمانان سرخطی پررنگ بر فصول تاریخ منطقه دارد. یمن تنها سرزمینی است که اسلام از همان ابتدا بدون جنگ و شمشیر به آنجا وارد شد و البته شاید از اقبال بلند یمنی‌ها بود که حضرت علی‌(ع) مروج اسلام در آن سرزمین شد. به‌هرحال یمن معاصر با انصارالله شناخته شد و انصارالله مؤلفه‌های قدرت مهمی دارد که دشمنان را در تحلیل و درک یمن عاجز می‌کند. چند محور از مؤلفه‌های این قدرت بزرگ را ملاحظه کنید:

اول: «قیام»

ذات انصارالله است

انصارالله یک جریان زیدی است و اساساً تقیه را حرام می‌داند. این جریان معتقد است باید از هر عالمی که نسب فاطمی دارد و در مقابل ظلم قیام می‌کند حمایت کرد. ذات این جریان قیام محور است. انصارالله چه آن زمانی که گروه کوچکی بود و از دل نمازجمعه روستاهای صعده جوانه زد علیه ظلم قیام کرد و چه اکنون که جریان وسیعی است و اغلب سرزمین یمن را در اختیار گرفته علیه استکبار جهانی قیام می‌کند. زندگی برای انصارالله یعنی قیام و مبارزه علیه ظلم و این شرافت بزرگ برای بشریت است که انسان‌هایی از سرزمین یمن حاضرند علیه ظلم و جور قیام کنند.

دوم: انصارالله

جریانی از جنس مردم یمن

انصارالله بعد از سال 2000 تحولات زیادی را پشت سر گذاشته؛ 6 دور جنگ باقدرت مرکزی و ریاست علی عبدالله صالح؛ 8 سال جنگ با عربستان؛ جنگ‌های بعد از 7 اکتبر و تحولات اخیر را نیز باید به این فهرست بلندبالا اضافه کرد. در این مسیر خسارت‌ها و آسیب‌های قابل‌توجهی به تجهیزات و نیروهای انصارالله وارد آمد. آنچه که انصارالله را از دل این آسیب‌ها نجات داده همین مؤلفه مردمی ‌بودن است.اساساً انصارالله از دل جامعه قبیله محور یمن برخاسته است و بر تمام قواعد قبیله‌ای یمن آشنا است و به‌خوبی می‌تواند باتکیه‌بر همین توانمندی زمین‌بازی قدرت را به‌خوبی طراحی و اجرا کند.

سوم: انصارالله

حد واسط شیعه و سنی

هرچند انصارالله به جهت اعتقادی و فکری یک جریان زیدی شناخته می‌شود اما این جریان به جهت احکام و فقه در میانه احکام شیعی و سنی قرار می‌گیرد. به یک معنا برای اهل‌سنت یمن هم این مسئله قابل‌هضم است که بتواند با انصارالله متحد شود و از طرفی انصارالله می‌تواند با جریانات شیعی منطقه نیز همگام و هم مسیر شود. این شاخص برای انصارالله هم در درون یمن و هم خارج از آن بازوهای متعددی ایجاد می‌کند و قدرت او را ضریب تصاعدی می‌دهد. البته چنین مؤلفه‌ای یک توانمندی دوسویه تلقی می‌شود و به‌عبارت‌دیگر جهان اسلام هم اکنون یک جریان راهبردی را پیدا کرده که می‌تواند به‌عنوان یک ثقل فکری و اعتقادی روی آن حساب باز کند.

چهارم: انصارالله

نماد مبارزه با ظلم

انصارالله در سرزمینی به قدرت رسیده است که به جهت اقتصادی فقیرترین کشور عربی است. مردم این کشور در آمارهای جهانی هم جزو

5 کشور فقیر جهان محسوب می‌شوند. جامعه‌ای که طعم فقر و محاصره اقتصادی را با تمام پوست و گوشت و استخوان خود چشیده است ظلم مستکبران را بیش از هر چیزی درک می‌کند. مخصوصاً اگر این ظلم توسط مهم‌ترین همسایه خود یعنی عربستان که بیشترین مرز زمینی را با یمن دارد تجربه شود، درد بیشتری برای یمنی‌ها ایجاد می‌کند. انصارالله حالا نماد مبارزه با چنین ظلمی است. انصارالله علیه ظلمی قیام کرده که گرسنگی و رنج آن را تمام مردم یمن با تمام وجود خود چشیده‌اند. در واقع انصارالله امید مردم یمن برای نجات از چنگال ظلم قدرت‌های خارجی و داخلی است.

پنجم:

رهبران جان‌برکف انصارالله

سید حسین الحوثی که بنیان‌گذار جریان انصارالله است در جنگ اول این جریان با دولت مرکزی یمن به شهادت رسید و برادر او تاکنون رهبر این جریان بوده است. رهبر فعلی انصارالله نیز بارها نشان داده در هر دوره‌ای مانند مردم یمن در صف اول جنگ و مبارزه است. حتی زمانی که محاصره یمن توسط عربستان به اوج خود رسیده بود و مردم یمن تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفتند عبدالملک الحوثی به حدی خود را تحت‌فشار قرارداد که لاغری بیش از حد او مورد تحسین ملت یمن بود.

ششم: انصارالله

روح یمن سرکوب‌شده

به گزارش فارس، یمن پس از دوران پر افتخار پیش از اسلام و اوایل اسلام در جهان عرب به‌واسطه تحولات مختلف تحت سرکوب قرار گرفت. مخصوصاً در دوره معاصر بانفوذ انگلیسی‌ها از جنوب به یمن و به استعمار گرفتن بنادر این کشور شخصیت انسان یمنی را سرکوب کردند. انصارالله برای اولین‌بار جریانی است که توانسته بدون اتکا به قدرت خارجی این کشور را در اختیار بگیرد و تا حد قابل‌توجهی شرایط را به نحوی جلو ببرد که برای اولین‌بار یمنی‌ها بتوانند جغرافیای این سرزمین را در اختیار بگیرند و حتی در سطح منطقه‌ای نقش‌آفرین باشند. انصارالله یمن حقیقتاً اهل توکل به خدا است و به لطف الهی مسیر فتوحات یمن تکمیل خواهد شد و تحولات آن مقدمه‌ساز ظهور و منتقم اصلی خواهد شد.