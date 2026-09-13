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کد خبر: ۳۳۷۹۷۱
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳
سرویس کیهان » اخبار
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غوره بود، شراب شد !(گفت و شنود)

گفت: وزیر خزانه‌داری ترکیه اعلام کرده است که؛ «‌آنکارا پول گاز وارداتی از ایران را مستقیماً پرداخت نمی‌کند»!
گفتم: چرا؟! خُب ما هم باید صدور گاز به ترکیه را متوقف کنیم.
گفت: اعلام کرده که بر اساس تفاهم با آمریکا، پول گاز ایران را فقط برای غذا و دارو پرداخت می‌کند!
گفتم: غلط زیادی کرده! 
گفت: یادشون رفته که زمستان سختی داشتند و بدهی خود برای خرید گاز را پرداخت نکرده بودند و مطابق معاهده باید صدور گاز به ترکیه را قطع می‌کردیم ولی ایران در اقدامی انسان‌دوستانه به صدور آن ادامه داد.
گفتم: چند سال قبل هم یک کودتای گسترده علیه دولت اردوغان طراحی شده بود و اگر اطلاع‌رسانی ایران نبود، اردوغان برکنار و کشته شده و تا حالا هفت تا کفن هم پوسانده بود!
گفت: خدا نجم‌الدین اربکان نخست‌وزیر سابق ترکیه را رحمت کند. بعد از اتحاد پلید اردوغان با رژیم صهیونیستی، با تاسف می‌گفت؛ «‌اردوغان غوره‌ای بود که انتظار داشتیم انگور بشود، ولی تبدیل به شراب شده است‌»! 
گفتم: ایول! پس بگو چی شده! به قول عبید زاکانی؛ «‌مست بوده اگر شکر(!) خورده‌... که فراوان خورند مستانا‌»!

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