* به مردم یمن و نیروهای انصارالله بابت پیروزی‌های اخیر در ساحل غربی که روایتی از یک پیروزی الهی و ثمره سال‌ها ایستادگی در سخت‌ترین میدان‌هاست، تبریک و دست مریزاد عرض می‌کنیم. نان پدر و شیر مادر حلالتان.

درودگر

* تسلط کامل یمنی‌ها بر شریان‌های اقتصاد جهانی بر همه آزادگان جهان مبارک باد. باید عرض بکنم با تکمیل اشراف یمن مقتدر، بر تنگه راهبردی باب‌المندب و تثبیت اشراف و نظم ایرانی بر تنگه هرمز، اشراف جبهه حق بر شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی در حال کامل شدن است.

عسکریان

* اگر مردم یمن چند سال‌ هم نفت می‌فروختند، نمی‌توانستند این‌ همه سلاح و تجهیزات پیشرفته نظامی که در جنگ اخیر به غنیمت گرفته‌اند خریداری کنند.

شکرریز

* همگان توجه داشته باشند هر مذاکره‌ای که موجب تضعیف جبهه مقاومت و تنفس مصنوعی دادن به دشمن شود، خطای راهبردی و گناه نابخشودنی است.

سرخیل

* ایران کشوری است با تاریخ، فرهنگ، ایدئولوژی و ملی‌گرایی عمیق که در برابر هرگونه فشار خارجی، مقاومت می‌کند. یک تحلیلگر سابق اطلاعات نظامی رژیم صهیونی در این باره می‌گوید برای فهم رفتار تهران باید تاریخ ایران، فرهنگ راهبردی، ملی‌گرایی، ایدئولوژی انقلابی و نحوه تعامل همه این عوامل با یکدیگر را شناخت.نتیجه این که مشکل اصلی آمریکا، نشناختن ایران است.

حمزه‌خانی

* همزمان با تشدید بحران‌های سیاسی و نظامی در سرزمین‌های اشغالی، موجی از فرار پزشکان در حال وقوع است. هر کس که می‌خواهد زنده بماند باید سریع‌تر فلسطین اشغالی را ترک کند و الا گرفتار عذاب موشک‌های رعدآسای جبهه مقاومت خواهد شد که دیگر از جهنم توان فرار نخواهند داشت!

هاشمی‌سنجانی

* شش ماه قبل ژنرال مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام گفته بود: «دنیا و حتی من فکر نمی‌‌کردیم ایران در مقابل تمام توان آمریکا و اسرائیل و پس از ترور آیت‌الله{قائد شهیدمان} بتواند بیش از ۲ روز دوام بیاورد. بیش از ۵۰ سال زحمت کشیده شد تا پایگاه‌‌های سنتکام در خاورمیانه تقویت شود و همگی از بین رفته است. اکنون برخلاف نقشه ما، دنیا چیز دیگری را مشاهده می‌‌کند. ترامپ تصویر آمریکا را در دنیا - دارایی که برای آن خیلی هزینه شده بود- بر باد داد.» به امثال این ژنرال‌های کاغذی باید گفت، آمریکای گذشته مُرد، ایران مقتدر امروز جای او را گرفته است.

توسلی

* برگزاری مراسم گردهمایی «امارات فلسطین را دوست دارد»در دبی، بار دیگر تضاد و فاصله میان مواضع اعلامی ابوظبی در حمایت از فلسطین و روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با رژیم صهیونی را آشکار کرد. این درحالی است که تجارت دو طرف در سه ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۴,۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به حدود ۷۸۸,۷ میلیون دلار افزایش یافته است.

خزائی

* پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به تهدیدهای جنجالی اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، برای راه‌اندازی یک حمله همه‌جانبه اقتصادی علیه ایران، نوشته این تهدیدها با بی‌اعتنایی و شانه خالی کردن محسوس کشورهای منطقه و عدم تحقق انتظارات ناظران بین‌المللی همراه شده است. در این میان، دولت چین که حدود ۹۰ درصد از کل صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند، به جای عقب‌نشینی در برابر خط‌ونشان‌های واشنگتن، هشداری صریح و قاطعانه به ایالات متحده صادر کرده است.

شاکر

* ذخایر راهبردی نفت آمریکا به ۲۸۶ میلیون بشکه رسیده که کم‌ترین میزان در ۴۴ سال گذشته است. این ذخایر کمتر از ۳۶ میلیون بشکه تا کف عملیاتی خود فاصله دارد. این کاهش در حالی رخ می‌دهد که ترامپ، پیشتر جو بایدن را به دلیل کاهش ذخایر راهبردی، مرد نابودکننده آمریکا خوانده بود.

شبرندی

*دانشگاه تل‌آویو با انجام پژوهشی اعلام کرد حدود ۱۳۷۰ پزشک با تخصص‌های مختلف در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا پایان ۲۰۲۵ اسرائیل را ترک کرده‌اند که دو برابر بیشتر از ده سال قبل یعنی دوره زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ است. پژوهشگران افزایش مهاجرت پزشکان از اسرائیل را در چارچوب تحولات سیاسی و امنیتی اخیر از جمله حوادث پس از ۷ اکتبر ارزیابی می‌کنند.

ارسطوئی

* خیلی از کشورهای دنیا مثل کانادا و مکزیک تصمیم گرفته‌اند با ترامپ مثل خود او رفتار کنند. چون فهمیده‌اند متنِ کاغذِ تفاهم مهم نیست، اجرای آن مهم است.

حسنی‌فرد

* پاسخ صریح مردم مبعوث‌شده به حرف‌های دم‌دستی که از برخی غربگدایان شنیده می‌شود این است اگر گوش شنوایی داشته باشند: در طول تاریخ هیچ ساده‌اندیش کم‌خردی برای دفاع از وطن پیشنهاد همه‌پرسی نداده است!

جهان‌بخشی

* جامعه ایران دارای تنوع قومی، فرهنگی و اقلیمی است که فی‌نفسه یک فرصت است، نباید با جهالت یا شیطنت برای منافع شخصی یا گروهی این فرصت به تهدید تبدیل شود.

ساجدی

* جنگ آمریکایی- صهیونی به کشور تحمیل شد، چرا که برخی عناصر ضعیف‌النفس و دارای شخصیت‌های حقیر، در طول دهه گذشته، به جای تزریق امید به ملت و کشور، تصویر ضعف از کشور طبق میل کدخدا ساختند و با بی‌عملی، بدعملی و فرصت‌سوزی، دشمن را امیدوار کردند! حالا همین‌ ضعیف‌النفس‌ها دوباره نسخه تسلیم می‌پیچند!

گازرانی

* دستگاه قضا کِی قرار است با مدیرانی که هم چرخ سانتریفیوژها را از حرکت بازداشتند و هم چرخ هشت هزار کارخانه را از کار انداختند و رکورد تورم حدود 50 درصدی را به ثبت رساندند و ادعا کردند واکسن کرونا، سوهان قم نیست و شوک بنزینی را وارد کردند، برخورد کند!

ناجی، هاتفی، یادگاری و...

* بی‌حجابی برای برخی از مرز پوشش معمولی عبور کرده و حالا نشانه‌های شکسته‌شدن مرزهای جدیدی از حیا و عفت در فضای عمومی دیده می‌شود؛ روندی که به اعتقاد کارشناسان نیازمند توقف فوری است. آیا مدیران و مسئولان امور فرهنگی از این ناهنجاری‌ای که جامعه را فرا گرفته است، بیدار می‌شوند؟

رستمی

* شکل‌گیری شرکت‌های تراستی فروش نفت، پدیدهای نیست که به سال‌های اخیر یا عملکرد یک وزیر خاص بازگردد. واقعیت این است که تحریم نفت ایران، سازوکارهای رسمی و معمول تجارت بین‌المللی را هدف قرار داده و کشور را ناچار کرده است برای حفظ صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای آن، مسیرهای جایگزین ایجاد کند. بنابراین، همه تراستی‌ها را نمی‌توان بدون توجه به شرایط تحریمی تحلیل کرد اما باید با تراستی‌های سوءاستفاده‌کننده برخورد شدید و بازدارنده کرد.

یارعلی

* با تلاش و مساعدت مسئولان کشور، مدت زمان‌ ترخیص کالاهای اساسی

به 8 روز کاهش پیدا کرده است. با توجه به جنگ و محاصره دریایی، تسریع در ترخیص کالاهای اساسی از اهمیت بالایی برخوردار است و سازمان غذا و دارو با کاهش زمان صدور مجوزها، گام مؤثری در جهت تأمین سریع‌تر کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود آنها در بازار برداشته که جای تشکر دارد.

فتحی‌زاده

* تک‌فرزندی با هدف داشتن فرزند باکیفیت آغاز می‌شود، اما خودش می‌تواند کیفیت فرزند را به‌شدت کاهش دهد. تک‌فرزندی بزرگ‌ترین ظلمی است که پدر و مادرها می‌توانند به خود و فرزندشان روا دارند. دولت، مجلس و مردم به آینده هم بیندیشید و آینده را هم ببینید!

چابکی

* برای نزدیک شدن خودروهای ایرانی با استانداردهای روز دنیا، مسئولان و دستگاه‌های مسئول باید خودروسازان کشور را ملزم بکنند پلتفرم‌های خود را به سطحی برسانند که امکان تولید محصول با این ویژگی‌ها مهیا باشد. برای این کار، فراهم ساختن زیرساخت‌های آزمایشگاهی لازم برای آزمون و عیارسنجی محصولات در داخل کشور یک ضرورت است.

مسرور

* یک روزنامه اصلاح‌طلب مقاله‌ای را در تقبیح خانه‌داری بانوان به چاپ رسانده است. از دید نویسنده مقاله، اگر زن خانواده (مادر) از خانه بیرون برود، فرزندش را به مهدکودک بسپارد، خودش فرزند دیگری را نگهداری کند، یا پخت غذا را به رستوران واگذار کند و خودش هم آشپز دیگری شود و مراقبت از پدر و مادرش را به خانه سالمندان بسپارد و خودش از دیگری ‌پرستاری کند چون بابتش پول دریافت می‌کند نامش را «رشد اقتصادی» و «اشتغال» گذاشته است. این دیدگاه، یعنی فروپاشی بنیان خانواده به قیمت پول. درست اتفاقی که در غرب افتاده و بعضی در داخل این پروژه را دنبال می‌کنند.

اصحابی