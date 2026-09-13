تفاهم عمان یا فرصت تنفس به آمریکا؟!(یادداشت روز)

۱- امروز قرار است در نشست مسقط، تفاهم میان ایران و عمان با حضور وزرای خارجه کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس نهایی شود. اعلام شده که«‌این تفاهم صرفاً میان ایران و عمان است و سایر کشورها فقط به این علت که در جریان جزئیات مسیر و ترتیبات تردد قرار گیرند در جلسه حضور خواهند داشت تا به‌صورت تلویحی عدم مخالفت آن‌ها نیز برای جامعه جهانی مشخص شود‌». دیروز آقای دکتر پزشکیان در مصاحبه با شبکه خبری «‌ایندیا تودی» هند، گفت: «ما در این رابطه با کشور عمان گفت‌وگو کردیم. یک چهارچوب مسیر در حقیقت مشخصی را به تفاهم رسیدیم. روز دوشنبه قرار است وزرای خارجه همان کشورهای عربی که می‌خواستیم با هم دعوا کنیم، در عمان جلسه داشته باشند تا مسیر هرمز را با یکدیگر تفاهم کنند و به آن سازمان بین‌المللی که به دریا اختصاص دارد این وضعیت را اعلام کنند. در چهارچوب آن قوانین بین‌المللی، مسیر باز خواهد بود، به شرطی که آمریکا دست از تهاجم و تجاوزهای ناجوانمردانه بردارد».

تا اینجا، سخن درباره تعیین مسیر دریایی تنگه هرمز است ولی باید گفت: این مسیر که در حقوق بین‌الملل دریا‌ها، از آن با عنوان «سامانه جداسازی ترافیک دریایی‌-‪TSS‬» یاد می‌شود، از قبل وجود داشته است. این سامانه برای سازمان‌دهی حرکت کشتی‌ها در آبراه‌های شلوغ (مانند تنگه‌ها، کانال‌ها و مسیرهای پرتردد) طراحی شده است تا خطر برخورد کشتی‌ها کاهش یابد. بنابراین و ظاهراً موضوع نشست امروز مسقط نمی‌تواند تفاهم درباره این مسیر از تنگه هرمز باشد. ‬

و اما، آقای عراقچی، وزیر محترم امور خارجه کشورمان در مصاحبه با العربی الجدید، تعیین «مسیر دریایی جدید» را موضوع مذاکره امروز ایران و عمان معرفی کرده و گفته است: «دستور کار نشست روز دوشنبه در عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است و جزئیات توافق با عمان و نقشه‌های مربوط به این مسیر در اختیار کشورهای شرکت‌کننده قرار خواهد گرفت‌». متاسفانه مسئولان محترم کشورمان در اظهارات خود، این پرسش را بی‌پاسخ گذاشته‌اند که اگر مسیر مورد توافق همان «سامانه جداسازی ترافیک دریایی‌-‪TSS‬» که از قبل وجود داشته، نیست و به قول آقای عراقچی تعیین «مسیر دریایی جدید» مورد نظر است، مسیر جدید چه ویژگی‌هایی دارد که طرح و توافق درباره آن ضرورت داشته است؟!‬

۲- آقای عراقچی و برخی دیگر از مسئولان محترم کشورمان در‌باره توافق یادشده میان ایران و عمان تاکید کرده‌اند که «توافق با سلطنت عمان به معنای بازگشایی

تنگه هرمز نیست». و تاکید کرده‌اند که «ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را شرط می‌داند». آقایان توضیح نداده‌اند که اگر توافق مورد اشاره به مفهوم و معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به «بازگشت آمریکا به تعهدات خود در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» می‌دانند، اولاً؛ نشست امروز ایران و عمان با حضور و نظارت کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس چه ضرورتی داشته است؟! و ثانیاً؛ چرا از ده‌ها بار نقض عهد آمریکا پند نگرفته‌ایم؟! انتظار این است -و هوشمندانه نیز هست- که تا آمریکا در عمل و نه در قول و گفته، به تعهدات خود عمل نکرده است هرگونه مذاکره و تصمیم درباره تنگه هرمز را متوقف کرده و به بعد از انجام تعهدات آمریکا موکول کنیم. و بر این عهد نیز پایدار باشیم که خروج آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت، توقف حملات رژیم صهیونیستی به لبنان و فلسطین، بیرون بودن برنامه هسته‌ای کشورمان از موضوع مذاکرات و انتقام و خونخواهی آقای شهید و سایر شهدای بزرگوارمان و... از جمله شرایط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است.

۳- حضور کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس در نشست امروز مسقط نیز، اهانت به ملت ایران و همه نیروهای مقاومت است. این کشورک‌ها در جنگ‌های دوازده روزه و رمضان، قتل‌عام مردم مظلوم لبنان و غزه و کرانه باختری و یمن، بخشی از ابواب جمعی دشمن بوده و در جنایات وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی سهیم بوده‌اند. چگونه می‌توان از این دولت‌های دست‌نشانده و مزدور با عنوان «‌ناظران بی‌طرف و یا ناظران صحنه‌»! یاد کرد؟! با عرض پوزش از مسئولان محترم کشورمان باید گفت که در این خصوص اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اید! امارات و عربستان و قطر و کویت و‌... حافظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و مادام که هزینه همراهی خود با جنایات آمریکا و اسرائیل را نداده و مجازات نشده‌اند، نباید در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران کمترین دخالت و حضوری داشته باشند. به این خبر توجه کنید! ترامپ در مصاحبه با فاکس‌نیوز گفته است: «اگر عمان در رابطه با ایران سر راهمان قرار بگیرد، بمبارانش می‌کنیم‌»! این برخورد درباره عمان است که روابط دوستانه‌ای با ایران داشته و دارد. بقیه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌ فارس را از این زاویه به مقایسه بنشینید.

۴- و اما، تنگه هرمز به گفته حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب باید در آوردگاه اخیر، بسته بماند. چرا‌ که تنگه هرمز گلوگاه تجارت جهانی است و فشار ایران بر این گلوگاه، آمریکا را به خفگی نزدیک کرده است. کمترین گشایش در این آبراه به معنا و مفهوم آن است که راه تنفس آمریکا را باز کرده و حریف پلید را از خفگی نجات داده باشیم. مسئولان عزیز کشورمان تاکید می‌کنند که تفاهم عمان به معنای باز‌گشایی تنگه هرمز نیست‌(!) ولی توضیح نمی‌دهند که تعیین مسیر جدید برای چیست؟! قطعاً مسیر جدید برای عبور ماهی‌ها و سایر آبزیان نیست! مسیر جدید برای عبور کشتی‌ها و شناورهاست و این دقیقاً همان آرزوی بر زمین مانده دشمن است. عبور کشتی‌ها از آب‌های ایران و خروج آنها از آب‌های عمان برای دشمن کمترین اهمیتی ندارد برای آمریکا و متحدانش باز بودن تنگه هرمز اهمیت دارد و نه این که کشتی‌ها از شمال تنگه بیایند و از جنوب آن بروند و یا بالعکس!

۵- این روزها با پیروزی بزرگ و شگفت‌انگیزی که عزیزانمان در یمن به دست آورده‌اند و تسلط بر باب‌المندب و دریای سرخ، بخشی از آن است، آمریکا و متحدانش سخت‌ترین شرایط را تجربه می‌کنند. این فرصت و دستاورد بی‌نظیر را نباید از دست داد. اکنون نوبت ما و نیروهای مقاومت است که خواسته‌های خود را به دشمن دیکته کنیم و با بستن تمامی راه‌های تنفس حریف، آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی و منطقه‌ای آنها را به زانو در‌آوریم. در این حال و هوا، نشست عمان با موضوعی که برای آن تعریف شده است قابل توجیه نیست و می‌توان گفت که فرصت تنفس به آمریکاست!

حسین شریعتمداری