تحریفات مورد علاقه صهیونیستها از کتاب مقدس
فاطمه قاسمآبادی
تعدادی از پیامبران بنی اسرائیل در بین صهیونیستها، به عنوان پادشاه و نه پیامبر، شناخته میشوند. حضرت داوود(ع) یکی از این پیامبران است.
در بین صهیونیستها، حضرت داوود تنها به عنوان یک پادشاه فاتح شناخته میشود که دوباره عظمت را به قوم بنی اسرائیل برگرداند. البته علاوه بر تفکرات منفی صهیونیستها در مورد پیامبران، در خود کتاب تحریف شده عهد قدیم، تهمتها و افتراهای بسیاری در مورد این پیامبر الهی وجود دارد ولی با وجود همه اینها، آن قسمتی از زندگی حضرت داوود برای یهودیان مهم است که توانست بر قدرتمندترین دشمن این قوم پیروز شود و نجاتشان بدهد.
در حال حاضر چند سالی میشود که زندگی حضرت داوود دوباره و به صورت ویژه، مورد توجه هالیوود قرار گرفته است و ساختههای متفاوتی در قالبهای مختلف، در مورد زندگی حضرت داوود و چگونگی به قدرت رسیدنش ساخته شده است.
انیمیشن «داوود» ساخته «برنت داوز»، محصول سال 2025 آمریکا است.
داستان قدیمی فتح و پیروزی
داستان انیمیشن داوود، در مورد زندگی حضرت داوود است که از نوجوانی او شروع میشود.
زمانی که داوودِ نوجوان، چوپان بود و در کنار برادرانش زندگی معمولی داشت، پیامبر قوم بنی اسرائیل به خانه آنها میآید و بشارت میدهد که پادشاه بعدی قومشان داوود است.
زمان میگذرد و داوود نوجوان وارد جنگ بین قوم کافر با بنی اسرائیل میشود و در این درگیری موفق میشود «جالوت»، قهرمان غول پیکر کافران را با قلاب سنگ (فلاخن) شکست دهد و بکشد.
بعد از این پیروزی «شائول» پادشاه بنی اسرائیل از واگذار کردن پادشاهی به داوود سرباز میزند و اوضاع کم کم طی چند سال به وضعیت وخیمی میرسد تا اینکه در نهایت سپاهیان بنی اسرائیل بار دیگر موفق میشوند لشکر کافران را شکست بدهند و روزگار تازهای را برای خودشان رقم بزنند.
مطابق روز و به دور از مستندات تاریخی
در انیمیشن داوود، مخاطبین میبینند که به رسم دیگر آثار هالیوودی از زندگی پیامبران که بنی اسرائیل آنها را تنها پادشاه مینامد، در این زندگینامه هم تحریفات زیادی درباره حضرت داوود وجود دارد.
برای مثال حضرت داوود در بیشتر مستندات صدای بسیار خوبی داشته است ولی هیچ جا و در هیچ سند تاریخی از او به عنوان یک نوازنده و به اصطلاح مطرب که بقیه را سرگرم میکند، یاد نشده است! در انیمیشن داوود اما، مخاطبین داوودی را میبینند که از زنی چنگ میآموزد و خوانندهای محبوب و دوست داشتنی است!
از طرف دیگر در این انیمیشن مخاطبین میبینند که روابط و شکل ظاهری زنان در اجتماع آن زمان، بسیار راحت و بدون قید و بند است که بر اساس تاریخ قوم یهود (که به شدت روی زنان حساس بوده است) یک دروغ بزرگ است.
در انیمیشن داوود، بینندگان به نوعی زندگی بروز شده حضرت داوود را با چاشنی دروغهای ریز و درشت، میبینند و سازندگان سعی کردهاند داستان را مطابق میل نسل جدید بسازند ولو اینکه بخشهای مهمی از آن واقعی نباشد.
پادشاهی برای قدرت و نجات بنی اسرائیل
در انیمیشن داوود، مخاطبین میبینند که طبق عقاید بنی اسرائیل، حضرت داوود تنها به عنوان یک پادشاه معرفی میشود ولی این کاملا با روایات اسلامی در تضاد است، چرا که این پیامبر الهی فقط یک پادشاه نبود و وظیفه رسالت قوم هم بر گردنش بوده است.
واقعیت این است که قوم بنی اسرائیل و به ویژه صهیونیستها که در حال حاضر هالیوود را زیر سلطه خود دارند، طبق کتاب مقدس تحریف شده شان، همیشه دیدی منفی نسبت به پیامبران الهی داشتهاند و برای مخالفت با آنها نسبتهای بسیار ناروایی را به این پیامبران الهی دادهاند.
در مورد حضرت داوود هم وضعیت به همین منوال است، مخصوصا که حضرت داوود و پسرش حضرت سلیمان، به عنوان پیامبرانی شناخته میشوند که بسیار در مورد موذیگریهای عدهای از این قوم سختگیر بودهاند و اجازه قدرت گرفتن تفکرات انحرافی را در زمان زندگیشان به آنها ندادند و همین باعث شد تا کینه بدخواهان را علیه خودشان تحریک کنند.
به خاطر همین هم تنها بخش مهم زندگی آنها برای صهیونیستها، بخش قدرت دادن به قوم بنی اسرائیل است و مسائلی مانند اهمیت به شرعیات و دستورات الهی، هیچ اهمیتی برای روایت، از نظر اتاق فکرهای صهیونیستی ندارد.
تکرار مکررات بدون هیچ خلاقیتی
انیمیشن داوود، در واقع هیچ فرقی با ساختههای قبلی که طی چند سال اخیر در مورد حضرت داوود ساخته شدهاند، ندارد و بدون هیچ خلاقیت و زاویه دید بهتری، همان روایت قدیمی را تکرار میکند، روایت پیروزی قوم بنی اسرائیل بر فلسطینیها.
در این انیمیشن هم مانند سریال خاندان داوود که به تازگی فصل دومش هم ساخته شده است، داستان از زمان نوجوانی حضرت داوود شروع میشود و خیلی سریع میرود سراغ ماجرای اصلی و شکست جالوت توسط داوود...
با توجه به مهم بودن مسئله آخرالزمان در تفکرات مسیحیان اوانجلیست و مهم بودن داستانهای کتاب عهد قدیم برای این فرقه، عجیب نیست که در این چند سال گذشته ساختن فیلم، سریال و انیمیشن در مورد شخصیتهای موجود در کتاب مقدس، بیشتر از گذشته شده و به نوعی با استقبال مردم هم روبهرو شده است.
داستان زندگی حضرت داوود که به خاطر پیروزی قوم بنی اسرائیل در اوج نا امیدی برای صهیونیستها بسیار مهم است، در این دو سال به شکلهای مختلف بازسازی شده است تا شاید بتواند دیدگاه منفی مردم دنیا را با روایتهای کلاسیک گذشته، دوباره نسبت به اسرائیل و یهودیان تغییر دهد.
جالب است که این انیمیشن بدون هیچ جذابیت بصری خاصی توانست از طرف منتقدان غربی نمرات بالایی را دریافت کند اما در بخش نظرات مردمی انیمیشن داوود، نمرات متوسط تا ضعیفی از مردم دریافت کرد و گویی روایت تکراری از پیروزی قدیمی، برای مردم چندان جذابیتی نداشته و نتوانسته نظر مثبتشان را به دست بیاورد.