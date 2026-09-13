خراسان رضوی قهرمان مسابقات کشوری سبک باسای کیوکوشین کاراته شد

مشهد- خبرنگار کیهان:

تیم خراسان رضوی در بخش زنان و مردان دومین دوره مسابقات کشوری باسای کیوکوشین کاراته به مقام قهرمانی دست یافت.

نایب‌رئیس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته با بیان این مطلب به ایرنا گفت: در بخش مسابقات کومیته تیمی بانوان پس از خراسان رضوی تیم فارس مقام دوم را کسب کرد و خراسان شمالی در جایگاه سوم قرار گرفت.

زهرا روشنایی ادامه داد: در بخش کاتای تیمی بانوان نیز تیم خراسان رضوی مقام نخست را به دست آورد. تیم فارس به مقام دوم رسید و تهران مقام سوم را کسب کرد. وی اظهار کرد: در بخش کومیته تیمی مردان هم تیم خراسان رضوی مقام نخست را کسب کرد. آذربایجان غربی دوم و خراسان شمالی سوم شدند و در بخش کاتا تیمی نیز پس از خراسان رضوی، تیم‌های آذربایجان غربی و تهران به مقام دوم و سوم سوم رسیدند.

نایب‌رئیس سبک جهانی باسای کیوکوشین کاراته گفت: در دومین دوره مسابقات کشوری باسای در ۲ بخش بانوان و آقایان در مجموع ۶۹۵ ورزشکار حضور داشتند که از این تعداد ۲۸۰ نفر در بخش مردان و ۴۱۵ نفر در بخش بانوان به رقابت پرداختند.