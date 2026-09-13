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کد خبر: ۳۳۷۹۵۹
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
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نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس کشور در چهارمحال ‌و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس با عنوان «پیوند روایت و امداد» کشور در چهارمحال‌وبختیاری همزمان با فرارسیدن هفته اورژانس ۱۱۵ و با هدف تقویت تعامل و همکاری میان مجموعه اورژانس و اصحاب رسانه در تالار همایش‌های اتاق بازرگانی شهرکرد برگزار شد.
در این جشنواره که علی ضامن صالحی‌فرد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، و نرگس عسگری، سرپرست اورژانس ۱۱۵، و جمعی از مسئولان و خبرنگاران و کارکنان این اورژانس در چهارمحال‌وبختیاری حضور داشتند، از خبرنگاران همکار اورژانس و برگزیدگان نخستین جشنواره مطبوعات و اورژانس و منتخبان اورژانس استان تجلیل به عمل آمد.
در جشنواره همچنین از خانواده شهدای خدمت اورژانس و خانواده مرحوم مهوش نوری‌زاده دهکردی، خبرنگار همکار اورژانس، و دستگاه‌ها و مجموعه‌های همکار و همراه این مرکز قدردانی شد.
در ادامه، عباس بحرینی، مدیر روابط عمومی اورژانس استان، بیانیه نخستین جشنواره اشاره‌شده را قرائت کرد. در این بیانیه بر ضرورت تداوم و تقویت همکاری میان رسانه‌ها و مجموعه اورژانس، انعکاس صحیح و مسئولانه خدمات و مأموریت‌های اورژانس و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در مسیر ارتقای فرهنگ امدادی و نجات جان انسان‌ها تأکید شده است.

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