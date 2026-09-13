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کد خبر: ۳۳۷۹۵۸
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
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تخصیص 200 میلیارد تومان برای تهیه بسته‌های معیشتی و لوازم خانگی مورد نیاز مردم آسیب‌دیده سیل مازندران

ساری- خبرنگار کیهان:
با پیگیری و رایزنی استاندار مازندران با بنیاد برکت کشور، ۲۰۰ میلیارد تومان برای تأمین بسته‌های معیشتی و لوازم خانگی مورد نیاز خانواده‌های کم‌برخوردار آسیب‌دیده از بارش‌های شدید، سیلاب و طوفان اخیر در استان اختصاص یافت.‌ ‎
در پی وقوع بارش‌های سنگین، سیلاب و طوفان سهمگین در نقاط مختلف مازندران و وارد شدن خسارت به بخشی از منازل و زندگی مردم، روند حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده با تأکید بر اقشار کم‌برخوردار در دستور کار مدیریت استان قرار گرفت. 
 این اعتبار با اولویت خانواده‌های کم‌بضاعت و اقشار آسیب‌پذیری هزینه خواهد شد که در جریان سیلاب، بارش‌های شدید و طوفان اخیر، منازل یا لوازم ضروری زندگی آنها آسیب دیده است.  بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بخشی از این منابع برای تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی و بخش دیگری برای تأمین لوازم خانگی مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌دیده اختصاص خواهد یافت تا روند بازگشت این خانواده‌ها به شرایط عادی با سرعت بیشتری انجام شود.   
پس از عبور از مرحله حاد بحران و انجام اقدامات امدادی، اکنون روند حمایت، تأمین نیازهای ضروری و بازسازی مناطق آسیب‌دیده در مازندران با جدیت در حال پیگیری است.

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