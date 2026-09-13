سرمایهگذاری ۶ هزار میلیارد تومانی جهاننما، نماد تحول در مدیریت شهری اصفهان است
اصفهان- خبرنگار کیهان:
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: سرمایهگذاری قریب به ۶ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در ارگ جهاننما نمونهای شاخص از فعالسازی داراییهای راکد و تحول در مدیریت شهری است.
علی صالحی اظهار کرد: در کمیته تحول اقتصادی ذیل کمیسیون اقتصادی، چارچوبهایی را برای ترسیم مسیرهای نوین در حوزه سرمایهگذاری و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران در برابر چالشها و بوروکراسیهای پیچیده اداری دنبال کردیم، یکی از مهمترین این اقدامات، راهاندازی «پنجره واحد سرمایهگذاری» بهمنظور بازنگری فرایندها، کوتاه کردن مسیرها و بهرهگیری هوشمندانه از فناوری اطلاعات بود که همچنان با جدیت تداوم دارد.
وی افزود: بخشی از این برنامهها ناظر بر ابرپروژهها و طرحهای مسئلهدار شهری بود که سالها بلاتکلیف رها شده بودند تا بتوان با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی، چالشهای کهنه شهر را مرتفع کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: در همین راستا، یکی از بزرگترین و کلیدیترین تصمیمات مدیریت شهری در این دوره که نتایج ارزندهای به همراه داشت، حل پرونده مجتمع ارگ جهاننما بود؛ پروژهای با بیش از دو دهه چالش پیشروی مردم اصفهان در ابعاد مالکیتی، رکود اقتصادی و بخش مربوط به احداث هتل که به فرصتی بیبدیل تبدیل شد. صالحی گفت: ورود هوشمندانه سرمایهگذار بخش خصوصی در جهاننما چند رویداد بزرگ را رقم زد؛ نخست آنکه پروژهای که سالها در منظر عمومی نماد ناکارآمدی مدیریتی بود، امروز به آیینه افتخار بدل شد، دوم اینکه این تحول ساختاری با سرمایهگذاری قریب به ۶ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی بر اساس ارزش روز محقق گشت؛ اقدامی بزرگ که موجب شد بدون اتکا به منابع جاری، داراییهای عمومی و راکد سالیان گذشته شهری، فعال و مولدسازی شده و در خدمت شهروندان قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: ویژگی بارز سوم این طرح، انطباق کامل آن با نقشه جامع پیشرفت شهر اصفهان بود؛ بهگونهای که با هدفگذاری «یک تیر و سه نشان»، الزاماتی نظیر پرهیز از مشاغل مزاحم و صنایع آلاینده، تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان، تقویت زنجیره گردشگری، پیشگیری از بارگذاری مضاعف ترافیکی و جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین تراکم به بافت مرکزی شهر کاملاً مراعات شد.
وی افزود: بهرهبرداری از پروژه جهاننما حدود یک سال زودتر از موعد مقرر در قرارداد محقق شد که در پروژههای مشارکتی بزرگمقیاس شهرداری اصفهان امری کمنظیر و حتی بینظیر محسوب میشود؛ چراکه معمولاً پروژهها با اطاله زمان و تعلل در تعهدات طرفین روبهرو میشوند، اما در این طرح همت سرمایهگذار بخش خصوصی و همراهی و آرامشبخشی همهجانبه شورا و شهرداری نشان داد با درک متقابل میتوان زودتر از برنامه به نتیجه رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی، سرمایهگذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این تجربه ثابت کرد حوزه سرمایهگذاری و مدیران ارشد نیازمند یک «پوستاندازی فکری» و بازنگری اساسی هستند، اگر به دنبال تحقق اقتصاد مردمپایه و تحقق منویات امامین انقلاب در رونق تولید داخل و اصالت دادن به بخش خصوصی هستیم، با ساختار کهنه بروکراسی اداری، موانع تودرتو و ناآشنایی برخی متولیان با ابزارها و روشهای جدید مالی و اقتصادی نمیتوان کار را پیش برد.
صالحی اظهار داشت: ارگ جهاننما نیز از تنگنظریها و ناآگاهی نسبت به شیوه تعامل نظام حاکمیتی با فعالان اقتصادی مصون نبود؛ تنشهایی که موجب شد پروژه نتواند حتی بیش از ۲۰ ماه زودتر به سرانجام برسد و کار تا لبه پرتگاه ناکامی کشیده شود. وی تأکید کرد: با این حال، با تکیه بر پشتوانه غنی حقوقی و قانونی مدیریت شهری و پیگیریهای مؤثر در پایتخت، طرح به سرانجام رسید؛ هرچند برخی که مشتاقانه در آیین افتتاح حضور یافته و آن را سند افتخار خواندند، در پیچوخمهای مسیر دشوار این پروژه هیچ حمایتی از سرمایهگذار و مدیریت شهری به عمل نیاورده بودند.
صالحی افزود: عبور از بافت ناکارآمد و اجرای پروژههای تحولآفرین فقط به لحظه افتتاح ختم نمیشود، بلکه فرایندی از صفر تا صد همراه با هزینه، صبوری، عزم جدی و به تعبیر سیدالشهدای خدمت، نیازمند تلاش مضاعف است؛ امروز وقت گلایهگذاری نیست، بلکه زمان درسآموزی از تجارب است تا تحولی بنیادین در نگرش، روشها و رویکردهای متولیان رقم بخورد؛ زیرا اقتضائات امروز و نسل جدید را نمیتوان با سازوکارهای کهنه دو دهه قبل پاسخ داد.