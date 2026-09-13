تالش- خبرنگار کیهان:

امام جمعه تالش گفت: ما پیشرفته‌ترین زیرسطحیِ هوشمند آمریکا را صید کردیم و به غنیمت گرفتیم، کاملا سالم؛ که اعجاب دنیا را برانگیخت و همچون پتکی بر دشمنان فرود آمد و آنان را مفتضح کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نورزاد افزود: نخستین نمونه از این زیر سطحی در سال ۲۰۲۵ به یگان سامانه‌های زیرسطحی بدون‌سرنشین نیروی دریایی آمریکا تحویل داده شده بود. این سامانه حدود 5/8 متر طول و نزدیک به سه تن وزن دارد و برای انجام مستقل مأموریت‌های طولانی در آب‌های عمیق طراحی شده است؛ و این یک پیام بزرگی داشت؛ یعنی شما هر چقدر هم تجهیزات داشته باشید، ما مغزهای فعّالی داریم که قادرند با تمام توان تکنولوژی شما مبارزه کنند و پیروز شوند؛ ما این زیردریایی فوق پیشرفته را مهندسیِ معکوس خواهیم کرد و تولیدات این اتفاق را در اختیار روسیه و چین هم قرار خواهیم داد و این یک شکست بزرگ برای آمریکا خواهد بود.یک سیاستمداری گفت که قرار نیست تنگه هرمز تنگه‌ جنگ

بشه! ما به او می‌گوییم که تنگه هرمز قبل جنگ، هم محل تردد بود و هم تجارت و امنیّت دریایی؛ پس باید پرسید که آیا این ناامنی و جنگ را ما کردیم یا آمریکا؟! پس بروید یقه او را بگیرید. یکی از سیاسیون که یک سیاستمدار بسیار پولداری است گفته است که مردم باید خوب زندگی کنند؛ خیلی حرف خوبی است اتفاقاً، فلذاست که اتفاقاً چون دشمن مانده پشت درب و دارد فشار می‌آورد به کشور و تحریم و دشمنی‌های دیگر را روا می‌دارد ما الان باید این دشمن را بیرون کنیم تا زندگیِ مردم خوب بشود.

دفاع از وطن، شَرف و غیرت لازم دارد و نه رفراندوم

عده‌ای دَم از «رفراندوم درباره جنگ» زدند؛ و سؤال اساسی این است که آن خواصی که سالها در این کشور مدیریت کلان داشته‌اند چطور هنوز فرق دفاع و جنگ را نمی‌فهمند؟!

این دشمن است که جنگ را شروع کرده است؛ امامِ جامعه را به شهادت رسانده است؛ فقط در یک اقدام، ۱۶۸ دانش‌آموز کودک مینابی را قتل‌عام کرده است و دهها جنایت دیگر را بر این مردم روا داشته و می‌دارد و اندکی از این خباثت و وحشی‌گری خود عقب ننشسته بلکه جلو هم می‌آید و رجز هم می‌خواند که ما شما را به عصر حجر می‌فرستیم و حال عده‌ای دَم از رفراندوم می‌زنند؟! رفراندوم برای چه؟! برای اینکه آیا در مقابل تجاوزکار بایستیم و مبارزه کنیم و یا اجازه دهیم که تجاوزکار به تجاوز به ناموس وطن ادامه دهد؟!

مردم مایلند بدانند که عکس‌العمل عده‌ای از خواص در مقابل متجاوز به ناموس چیست؟! آیا در بحبوحه‌ تجاوزِ به ناموس، دَم از مذاکره و رفراندوم می‌زنند و یا اقدام به مقاتله می‌کنند و شاهرگ متجاوز را قطع می‌کنند؟!

آیا با متجاوز‌ به ناموس باید مذاکره کرد و یا مقاتله؟! بله دقیقاً مسئله این است؟! مسئله‌ داشتنِ غیرت و شرافت و عزت و یا اسارتِ در دامِ وادادگی و خیانت و ذلّت؛ یقیناً باشرف‌ها اگر ببینند که کسی به ناموسشان تجاوز می‌کند دَمار از روزگار متجاوز در‌می‌آورند و اما بی‌شرف‌ها شاید دنبال مماشات باشند!!! مُتاسِّفیم برای کسانی که با ژِست روشنفکری و وطن‌دوستی، دَم از برگزاری رفراندوم برای دفاع از وطن می‌زنند.