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کد خبر: ۳۳۷۹۵۴
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
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رئیس‌جمهوربا صدور بخشنامه‌های جدیدی ابلاغ کرد

تسهیل دریافت مجوزها و تسریع در فرآیند صادرات و واردات

شهرکرد – خبرنگار کیهان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال‌وبختیاری گفت: در زمینه تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) و حمایت از تولید ملی، رفع موانع تولید واحدهای صنعتی به‌عنوان اولویت اصلی مسئولان اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفته است.
حسن شمسی‌پور دهکردی افزود: به همراه جمعی از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به‌صورت میدانی ناحیه صنعتی گندمان در شهرستان بروجن مورد بازدید قرار گرفت و برای موانع بر سر راه تولید در این بخش چاره‌جویی شد.
وی اضافه کرد: در کنار جلسات مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و قوه قضائیه؛ بازدیدهای میدانی به‌منظور بررسی مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.
شمسی‌پور دهکردی توضیح داد: تأمین مالی و نقدینگی، کمبود مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، و قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی از مهم‌ترین موانعی است که با همکاری سازمان‌های مرتبط در حال رفع شدن است.
وی تصریح کرد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، بخشنامه‌های جدیدی برای تسهیل دریافت مجوزها و تسریع در فرآیند صادرات و واردات ابلاغ شده است.
مدیرکل صمت استان اظهار داشت: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز افزایش یافته تا از موازی‌کاری و صدور بخشنامه‌های متناقض جلوگیری شود.

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