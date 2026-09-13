شهرکرد – خبرنگار کیهان

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال‌وبختیاری گفت: در زمینه تحقق شعار سال (اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی) و حمایت از تولید ملی، رفع موانع تولید واحدهای صنعتی به‌عنوان اولویت اصلی مسئولان اقتصادی استان در دستور کار قرار گرفته است.

حسن شمسی‌پور دهکردی افزود: به همراه جمعی از اعضای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان به‌صورت میدانی ناحیه صنعتی گندمان در شهرستان بروجن مورد بازدید قرار گرفت و برای موانع بر سر راه تولید در این بخش چاره‌جویی شد.

وی اضافه کرد: در کنار جلسات مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان با حضور دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و قوه قضائیه؛ بازدیدهای میدانی به‌منظور بررسی مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

شمسی‌پور دهکردی توضیح داد: تأمین مالی و نقدینگی، کمبود مواد اولیه، مالیات‌های سنگین، و قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی از مهم‌ترین موانعی است که با همکاری سازمان‌های مرتبط در حال رفع شدن است.

وی تصریح کرد: با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، بخشنامه‌های جدیدی برای تسهیل دریافت مجوزها و تسریع در فرآیند صادرات و واردات ابلاغ شده است.

مدیرکل صمت استان اظهار داشت: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی و اجرایی نیز افزایش یافته تا از موازی‌کاری و صدور بخشنامه‌های متناقض جلوگیری شود.