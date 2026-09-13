امام جمعه همدان: شایسته نیست مردم گرفتار مشکلات اقتصادی معیشتی و اداری قابل حل باشند
همدان- خبرنگار کیهان:
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با اشاره به اینکه شایسته نیست مردم گرفتار مشکلات اقتصادی، معیشتی و اداری قابل حل باشند، گفت: مردم ایران در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کرده و دشواریها را به جان خریدهاند لذا مسئولان باید برای رفع مشکلات قابل حلّ با جدیت بیشتری وارد میدان شده و نگذارند این مشکلات به مسائل پیچیده و مزمن تبدیل شوند.
آیتالله حبیبالله شعبانی موثقی با بیان اینکه ملت ایران در برابر بزرگترین دشمنان اسلام و مسلمین ایستادهاند، گفت: دشمنان نتوانستند ملت ایران را با فشار و تحریم به انفعال بکشانند و این ملت سربلند، هویت، آرمان و استقلال خود را حفظ کرده است. وی با اشاره به اینکه برتری یک ملت به ایستادگی آن در عرصههای مختلف باز میگردد، افزود: ملتی که در برابر بحرانها، فتنهها و سختیها دچار فروپاشی فکری نمیشود و در برابر منکر و مستکبر کوتاه نمیآید، شایسته تمجید است.
شعبانی موثقی حضور مردم در میدانهای مختلف طی ماههای گذشته را جلوهای از همین احساس مسئولیت دانست و تصریح کرد: مردم با حضور خود نشان دادهاند که برای حفظ اسلام، قرآن و آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند و این حضور ریشه در ایمان و نگاه توحیدی دارد. امام جمعه همدان با اشاره به حافظه تاریخی ملت ایران خاطرنشان کرد: مردم ایران ظلمها، غارتها و دخالتها قدرتهای بیگانه را فراموش نکردهاند و همین حافظه تاریخی اجازه نمیدهد بار دیگر بیگانگان در سرنوشت این کشور دخالت کنند. وی با تأکید بر ضرورت تکریم مردم در دستگاههای اجرائی گفت: در شأن این ملت نیست که مردم هنگام مراجعه به ادارات با رفتار نامناسب مواجه شوند؛ باید با مردم با احترام برخورد کرد، چراکه صاحبان اصلی این کشور مردم هستند. نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به جنگ رسانهای دشمن گفت: دشمن با تمام توان در حال عملیات رسانهای است و تلاش میکند روایت خود را از جنگ، در قالب شکست ایران و پیروزی خود به افکار عمومی تحمیل کند. وی ادامه دارد: با هوشیاری و بصیرت مثالزدنی مردم همیشه در صحنه، دشمنان در عملیات رسانهای هم شکست خواهد خورد.