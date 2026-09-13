با بسیج همه ظرفیتهای دستگاههای اجرائی به یاری مردم سیلزده مازندران بشتابید
ساری- خبرنگار کیهان:
رئیسجمهور در تماس تلفنی با استاندار مازندران بر صیانت از جان و مال مردم، هماهنگی دستگاههای امدادی و خدماتی برای کاهش آثار ناشی از سیل در کوتاهترین زمان تاکید کرد.
رئیسجمهور در تماس تلفنی با استاندار مازندران، در جریان آخرین وضعیت مناطق درگیر سیلاب و آبگرفتگی، میزان خسارات و اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط و امدادرسانی به مردم قرار گرفت.
مسعود پزشکیان در این تماس بر ضرورت بسیج همه ظرفیتهای استان و استفاده از امکانات دستگاههای اجرائی، امدادی و خدماتی برای کاهش آثار ناشی از سیلاب و رفع مشکلات مردم در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد. رئیسجمهور همچنین خواستار تسریع در روند امدادرسانی و تأمین نیازهای ضروری مردم، بهویژه در مناطق آسیبدیده شد و اظهار داشت: صیانت از جان و مال مردم باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
پزشکیان بر تداوم حضور میدانی مسئولان، هماهنگی میان دستگاههای ذیربط و بهکارگیری حداکثری امکانات برای بازگشت هرچه سریعتر شرایط مناطق آسیبدیده به وضعیت عادی تأکید کرد. رئیسجمهور همچنین از اقدامات انجامشده از سوی استاندار مازندران و مجموعه دستگاههای اجرائی، امدادی و خدماتی استان در مدیریت شرایط، امدادرسانی به مناطق آسیبدیده و خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و بر تداوم این اقدامات تا بازگشت کامل شرایط به وضعیت عادی تأکید داشت.