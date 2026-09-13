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بیمارستان‌های نیمه‌مخروبه غزه به‌دلیل اینکه صهیونیست‌ها اجازه ورود سوخت به این باریکه را نمی‌دهند، در حال خروج از همان خدمات نصفه و نیمه درمانی هستند. صهیونیست‌ها از سوی دادگاه‌های بین‌المللی متهم به نسل‌کشی در غزه شده‌اند.

بحران انسانی در نوار غزه به بدترین شرایط قابل تصور رسیده است، طوری که حتی، ادامه فعالیت بیمارستان‌های نیمه‌مخروبه آن نیز با «تهدید جدی» مواجه شده است. وزارت بهداشت غزه به تازگی اعلام کرد شماری از ژنراتورهای برق بیمارستان‌ها در روزهای اخیر به‌دلیل کمبود سوخت و قطعات یدکی از کار افتاده‌اند. این در حالی است که مقادیر اندک سوختی که اکنون در دسترس است نیز تنها برای نیازهای اضطراری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم بیمارستان‌ها در شرایط جنگی برای ادامه فعالیت خود وابستگی مستقیمی به برق دارند. از کار افتادن ژنراتورها صرفاً به معنای خاموش‌شدن چراغ‌های بیمارستان نیست؛ بلکه می‌تواند فعالیت بخش‌های درمانی و تجهیزات پزشکی به ویژه دستگاه‌های مخصوص نگهداری نوزادان نارس را نیز با اختلال جدی مواجه کند. در شرایطی که زیرساخت‌های درمانی غزه پیش از این نیز به‌‌شدت آسیب دیده‌اند، کمبود سوخت عملاً فشار مضاعفی بر نظام درمانی این منطقه وارد می‌کند.

سوخت؛ حلقه حیاتی زنجیره درمان

براساس اعلام وزارت بهداشت غزه، مشکل کنونی تنها کمبود سوخت نیست. کمبود قطعات یدکی نیز موجب شده برخی ژنراتورها دیگر قادر به کار نباشند. به این ترتیب، بیمارستان‌ها با یک بحران دوگانه مواجه‌اند: از یک‌سو تجهیزات تولید برق نیازمند تعمیر و قطعه هستند و از سوی دیگر، حتی ژنراتورهای فعال نیز بدون سوخت توانایی ادامه فعالیت ندارند. این وضعیت، چشم‌انداز ادامه فعالیت بیمارستان‌ها را بیش از پیش نگران‌کننده می‌کند. در واقع، در چنین شرایطی بیمارستان به یک حلقه بسیار آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود: تخریب زیرساخت، کمبود قطعات، کمبود سوخت و استمرار حملات صهیونیست‌ها، هر کدام باعث تشدید بحران انسانی در این باریکه می‌شود.

ادامه حملات

در همین حال، حملات نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی فلسطینی قطع نمی‌شود آن هم در ایام آتش‌بس! در جدیدترین موج توحش صهیونیست‌ها، نظامیان این رژیم یک خودرو در جنوب‌‌غرب شهر غزه را هدف قرار دادند که طی آن دو شهروند به شهادت رسیده و شماری دیگر مجروح شدند. در کرانه باختری نیز یورش نظامیان صهیونیست و شهرک‌نشینان به خانه‌های فلسطینیان ادامه دارد. نظامیان صهیونیست در منطقه جنین با یورش به محله‌های مختلف، خانه‌ها را تفتیش و شماری از فلسطینیان را بازجویی و هشت فلسطینی را بازداشت کردند. در بیت‌لحم نیز دو کودک فلسطینی ۱۴ و ۱۵ساله در جریان یورش نظامیان صهیونیست بازداشت شدند. سازمان ملل پیش‌تر بارها درباره افزایش شدید کشتار کودکان فلسطینی و حملات شهرک‌نشینان هشدار داده است. همچنین کودکانی که در بازداشت رژیم صهیونیستی هستند، با محدودیت دسترسی به وکیل و قطع ارتباط با والدین خود مواجه شده‌اند؛ وضعیتی که بنابر گزارش سازمان ملل نقض کامل حقوق بشر است.

آتش زیر خاکستر

همزمان با تشدید فشار بر فلسطینیان، هشدارها درباره آینده منطقه نیز افزایش یافته است. «نبیل فهمی»، دبیرکل اتحادیه عرب هشدار داده است که اگر وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین بدون تغییر باقی بماند، احتمال وقوع یک «انفجار جدید» در منطقه وجود دارد. فهمی تأکید دارد: «اسرائیل حتی پیش از حملات اکتبر ۲۰۲۳ نیز می‌دانست که شرایط موجود در نهایت به سمت انفجار پیش خواهد رفت. نقض مکرر توافق آتش‌بس فعلی غزه از سوی اسرائیل، اجرای آن را دشوار کرده است. این در حالی است که فلسطینیان به توافق آتش‌بس غزه پایبند هستند.»

از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در غزه از اکتبر 2025 (مهر 1404) دست‌کم 1369 فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در این باریکه به شهادت رسیده‌اند. دبیرکل اتحادیه عرب معتقد است شرایط کنونی تشکیل کشور مستقل فلسطینی را نسبت به گذشته دشوارتر کرده است. این ارزیابی نشان می‌دهد مسئله غزه صرفاً یک بحران انسانی محدود به مرزهای این باریکه نیست؛ بلکه استمرار آن می‌تواند پیامدهای امنیتی گسترده‌تری برای خاورمیانه به همراه داشته باشد.

یورش به قدس؛ همزمان با فشار بر غزه

در همین شرایط، تحولات مسجدالاقصی نیز بر حساسیت اوضاع افزوده است. در جدیدترین توحش شهرک‌نشینان، نزدیک به ۵۰۰ صهیونیست دیروز به محوطه مسجدالاقصی در قدس شرقی یورش بردند. در این یورش نظامیان صهیونیست از شهرک‌نشینان حمایت کرده و به سرکوب نمازگزاران مسلمان پرداختند.

مسجدالاقصی سومین مکان مقدس مسلمانان محسوب می‌شود و ورود تحریک‌آمیز شهرک‌نشینان به آن طی سال‌های اخیر بارها به یکی از عوامل تشدید تنش در قدس تبدیل شده است. هم‌زمان با این اقدامات، نظامیان صهیونیست با نزدیکی به روزهای آغاز سال نو یهودی، تدابیر امنیتی را در اطراف مسجدالاقصی و بخش قدیمی شهر قدس تشدید کرده‌اند. استانداری قدس همچنین نسبت به آنچه سانسور رسانه‌ای درباره ورود شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی خوانده شده، ابراز نگرانی کرده و گفته است این وضعیت نگرانی‌هایی را درباره تلاش برای تغییر شرایط در این مکان مقدس ایجاد

کرده است.