گزارش سیانان از نقش فساد در فروپاشی جبهه مزدوران سعودی در یمن
سرویس خارجی-
سیانان در گزارشی با موضوع فروپاشی فوری جبهه نیروهای وابسته به عربستان در یمن، ابعاد تازهای از فساد، سوءمدیریت و اختلافات داخلی این نیروها را فاش کرده است، جبههای که به گفته منابع غربی، بخش عمدهای از نیروهای ثبتشده آن صرفاً روی کاغذ وجود داشتهاند!
مقاومت یمن در بیش از یک دهه گذشته مسیری را پیموده که بسیاری از محاسبات نظامی و سیاسی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای را بههم ریخته است؛ از به دست گرفتن کنترل صنعا در سال ۲۰۱۴ و فروپاشی ساختار قدرت وابسته به خارج، تا ایستادگی در برابر تجاوز گسترده ائتلاف به سرکردگی رژیم سعودی که از سال ۲۰۱۵ با حمایت همهجانبه آمریکا و همپیمانی رژیم آپارتاید اسرائیل آغاز شد و با موج حملات هوایی بیوقفه و محاصره زمینی، دریایی و هوائی همراه بود، این مقاومت نشان داد اراده یک ملت محاصرهشده میتواند معادلات تحمیلی را تغییر دهد. نیروهای مسلح یمن بهجای فروپاشی، توان بازدارندگی خود را با ساخت و بهکارگیری موشکهای بالستیک و کروز بومی، توسعه پهپادهای تهاجمی و عملیاتهای دقیق علیه اهداف حیاتی در عمق خاک عربستان از جمله پالایشگاهها، فرودگاهها و تأسیسات نظامی بازسازی کردند و همزمان در جبهههای زمینی بارها خطوط دفاعی نیروهای وابسته به ائتلاف را درهم شکستند و مناطق استراتژیک را بازپس گرفتند، موفقیتهایی که نه بر پایه پشتیبانی تسلیحاتی گسترده خارجی، بلکه بر بنیان سازماندهی مردمی، تجربه میدانی و دانش بومی شکل گرفت و اثبات کرد پروژههای تحمیلی متکی بر رانت و دخالت خارجی فاقد ریشه اجتماعی، توان پایداری ندارند. موضوع درگیریهای مستقیم آنان با آمریکا و رژیم اسرائیل هم بماند که بررسی آن مجالی دیگر میطلبد.
افشای فسادی عظیم
حالا شبکه سیانان در گزارشی به نقل از یک منبع غربی، پرده از واقعیت تلخ جبههای برداشت که سالها با حمایت مالی و نظامی رژیم سعودی و پشتگرمی آمریکا شکل گرفته بود. براساس این گزارش، فهرستهای ثبتشده نظامیان وابسته به دولت مستعفی یمن که تحت حمایت ریاض قرار داشتند، مملو از اسامی صوری برای دریافت حقوق ماهیانه بوده و عملاً تنها حدود ۲۰ درصد از این نیروها در میدان حضور داشتهاند. این وضعیت نتیجه سالها فساد اداری ریشهدار در میان عناصر وابسته به عربستان است، فسادی که نهتنها منابع مالی هنگفت را هدر داده، بلکه بنیان هرگونه توان دفاعی واقعی را از درون پوسانده است. سیانان با این افشاگری نشان داد که آنچه سالها بهعنوان «ارتش ملی» یا «نیروهای مقاومت» تبلیغ میشد، بیش از هر چیز یک ساختار کاغذی و رانتمحور بوده است.
سوءمدیریت و فقدان استراتژی مشخص
در بخش دیگری از این گزارش آمده، عمرو البیض، مسئول برجسته شورای انتقالی جنوب یمن، صراحتاً اعلام کرد که هیچ استراتژی مشخصی وجود نداشت و سوءمدیریت گسترده بر همه سطوح سایه افکنده بود. این اعتراف، در کنار ارزیابی محمد الباشا، مشاور سابق دولت آمریکا، تصویری روشن از فروپاشی ارائه میدهد: سرکردگان جریان مخالف انقلابیون یمن با اختلافات داخلی عمیق خود، خطوط دفاعی را به خطر انداختند. در ائتلاف به سرکردگی عربستان هیچ همبستگی سیاسی دیده نمیشود و فرماندهی یکپارچهای وجود ندارد. این پراکندگی ساختاری، نتیجه مستقیم سیاستهای کوتاهمدت و معاملهگرانه ریاض است که نیروهای محلی را صرفاً بهعنوان ابزار پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود به کار گرفتند و هرگز برای ایجاد انسجام واقعی سرمایهگذاری نکردند.
نابودی ساختارهای ۱۱ساله
پیشروی نیروهای یمنی به سمت جزیره میون در ورودی دریای سرخ طی روز جمعه صورت گرفت. نیروهای مسلح یمن در یکی از بزرگترین عملیاتهای پنج سال اخیر، با پیشروی در شش منطقه از استانهای تعز و الحدیده به مساحت حدود ۴۵۰۰ کیلومتر مربع، نیروهای وابسته به عربستان و امارات را عقب رانده و هفت لشکر شامل ۳۸ تیپ را هدف قرار دادند؛ در این عملیات، شهر بندری المخا، جزایر و پایگاههای متعدد، مراکز فرماندهی ساحل غربی، مقر سعودی در المخا، فرودگاهها، پایگاهها و اسکلههای دریایی، اردوگاههای آموزشی و انبارهای سلاح به تصرف درآمد و با نزدیکشدن نیروها به جزیره میون، کنترل بابالمندب عملاً به دست انصارالله افتاد، تحولی که به فروپاشی ساختارهای نظامی ۱۱ساله ائتلاف سعودی-اماراتی، از جمله ۲۰ تیپ مقاومت ملی به فرماندهی طارق صالح و تیپهای مقاومت تهامی، انجامید و ضعف و اختلافات درونی این جبهه را آشکار کرد.
امنیت کشتیرانی و استثنای محاصرهگران
مجلس نمایندگان یمن در بیانیهای رسمی تأکید کرد که صنعا به تأمین امنیت کشتیرانی بینالمللی در بابالمندب و دریای سرخ پایبند است، اما این امنیت شامل کشتیهای عربستان که ملت یمن را محاصره کردهاند، نمیشود. آنچه در یمن جریان دارد، مسئلهای داخلی است و ارتباطی به ریاض ندارد. عربستان باید یکپارچگی ارضی و استقلال یمن را محترم بشمارد و اگر خواهان صلح منطقهای است، از دخالت در امور داخلی این کشور دست بردارد. این موضعگیری، خط بطلانی بر ادعاهای مبنی بر تهدید تجارت جهانی کشید و نشان داد که محدودیتها صرفاً متوجه محاصرهگرانی است که سالها یمن را تحت فشار قرار دادهاند.
عبور آزاد کشتیهای غیرسعودی و آمار رسمی
وزارت حملونقل دولت تغییر و سازندگی در صنعا اعلام کرد که طی دو روز ۱۰ و ۱۱ سپتامبر، مجموعاً ۷۳ کشتی از تنگه بابالمندب عبور کردهاند (۳۶ کشتی در روز اول و ۳۷ کشتی در روز دوم). این آمار خط بطلانی بر ادعاهای وجود خطر برای دریانوردی بینالمللی است. تحریم یمن علیه کشتیرانی عربستان هیچ تأثیری بر تردد کشتیهای دیگر نداشته است. محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن، نیز تأکید کرد که رفتوآمد کشتیها غیر از موارد اعلامشده توسط وزارت دفاع، بدون محدودیت ادامه دارد و هرگونه حماقت درباره یمن با پاسخ شدید روبهرو خواهد شد.
پاسخ موشکی و پهپادی به تجاوزات سعودی
همچنین یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، از حمله موشکی و پهپادی دقیق و موفق به پایگاه نظامی شروره در عربستان خبر داد. در این عملیات، انبارهای سلاح و مهمات و اتاق هدایت عملیات تجاوز به یمن منهدم شد. سریع هشدار داد که ادامه تجاوز عربستان با عملیاتهای شدیدتر و بزرگتر در عمق خاک این کشور روبهرو خواهد شد. جنگندههای سعودی در ۴۸ ساعت پیش از این عملیات، ۱۲۹ حمله به استانهای مختلف یمن انجام داده بودند. این پاسخ، نشاندهنده تغییر معادله بازدارندگی و هزینه بالای تداوم سیاستهای تجاوزکارانه ریاض است. دیروز نیز انقلابیون یمن، ینبع عربستان را هدف حملات خود قرار دادند.
نگرانی عمیق صهیونیستها
رسانههای رژیم صهیونیستی با نگرانی عمیق به تحولات اخیر پرداختند. روزنامه یدیعوت آحارونوت کنترل بابالمندب توسط نیروهای مسلح یمن را «خطر برای تجارت جهانی» توصیف کرد، در حالی که یمنیها تأکید دارند تنها کشتیهای وابسته به عربستان محدود شدهاند. تحلیلگران صهیونیست از تهدید همزمان دو گلوگاه حیاتی هرمز و بابالمندب برای عربستان سخن گفتند و اذعان کردند که پیشروی انصارالله جایگاه ایران را در کنترل این گذرگاهها تقویت کرده است. کانالهای تلویزیونی رژیم اسرائیل نیز تسلط انصارالله بر جزایر استراتژیک را دستاوردی بزرگ ارزیابی کردند و به انزوای عربستان و امتناع آمریکا از حمایت مستقیم اشاره داشتند.
افزایش ۹ برابری زمان سفر کشتیهای سعودی
اما تبعات این جنگ برای آلسعود بیش از آن است که تاکنون گفته شد. نیروهای مسلح یمن در چارچوب معادله «محاصره در برابر محاصره»، کشتیهای مرتبط با عربستان را ناچار به تغییر مسیر و دور زدن قاره آفریقا کردهاند، اقدامی که زمان سفر را از حدود ۴ روز به ۳۴ روز افزایش داده است. یحیی سریع تأکید کرد که تردد دریایی برای همه کشورها بهجز عربستان امن است. دادههای سامانههای بینالمللی رصد تردد نیز عبور گسترده کشتیهای غیرسعودی را تأیید میکند. این تغییر مسیر، هزینههای لجستیک را بهشدت افزایش داده و نشان میدهد که سیاست محاصره طولانیمدت یمن توسط عربستان و حامیانش، اکنون به هزینهای سنگین برای خود ریاض تبدیل شده است.