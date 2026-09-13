ایرلندیها در اعتراض به سفر ترامپ پرچم آمریکا را به آتش کشیدند
مردم ایرلند در اعتراض به سفر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور جنایتکار آمریکا به کشورشان پرچم آمریکا را به آتش کشیدند و آدمکهای این روانپریش را «هوا» کردند.
سفر ترامپ به ایرلند خشم و عصبانیت مردم این کشور را برانگیخت. روز شنبه معترضان در خیابان های دوبلین پایتخت تجمع کرده و مخالفت خود را با حضور او اعلام کردند. معترضان با در دست داشتن بنرها و پلاکاردهای مختلف، سیاستها و سوابق سیاسی ترامپ را هدف قرار دادند. روی یکی از بنرهای بزرگ عبارت «به ترامپ خوشآمد نمیگوییم» دیده میشد و در کنار آن، شعارهایی مانند «نژادپرست»، «منکر تغییرات اقلیمی»، «توانمندساز نسلکشی» و «جنگافروز» نوشته شده بود. در میان پلاکاردهای معترضان، شعارهایی درباره پرونده جفری اپستین نیز به چشم میخورد. برخی تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی با مضمون «پروندههای اپستین را منتشر کنید»، به ارتباطات گذشته ترامپ با اپستین، مجرم جنسی بدنام، اشاره کردند.
براساس گزارش های منتشرشده همزمان با برگزاری تظاهرات گسترده در دوبلین در اعتراض به سفر دونالد ترامپ به ایرلند، گروهی از معترضان ایرلندی با به آتش کشیدن پرچم آمریکا و پرتاب ترقه، علیه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور شعار دادند. براساس گزارشها، اعضای گروه موسوم به «اقدام ضدامپریالیستی» (AIA) که لباسهای مشکی بر تن داشتند و صورتهای خود را با ماسک و عینکهای تیره پوشانده بودند، پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. اعضای این گروه پس از به آتش کشیدن پرچم آمریکا، چند ماده منفجره کوچک از جمله ترقه پرتاب کردند و شعارهایی علیه حضور نیروهای آمریکایی در فرودگاه شنون سر دادند.
طبق گزارشهای منتشر شده، پلیس ایرلند به منظور تأمین امنیت ترامپ در این کشور، 4هزار نیروی امنیتی را به کار گرفته است که هزینه آن، بیش از ۲۰ میلیون یورو برآورد شده است.