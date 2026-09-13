چراغ سبز آمریکا به ژاپن برای ساخت زیردریایی اتمی!

واشنگتن با چراغ سبز به توکیو برای حرکت به سمت زیردریایی‌های هسته‌ای، رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا را وارد مرحله‌ای جدید می‌کند.

دولت ژاپن با چراغ سبز آمریکا، بررسی گزینه دستیابی به زیردریایی‌های هسته‌ای را در دستورکار قرار داده، اقدامی که می‌تواند یکی از مهم‌ترین تغییرات در سیاست امنیتی توکیو باشد. شینجیرو کویزومی، وزیر دفاع ژاپن، پس از دریافت مواضع مثبت از مقام‌های نیروی دریایی آمریکا، اعلام کرد توکیو گزینه زیردریایی هسته‌ای را کنار نخواهد گذاشت. ژاپن در حالی این مسیر را بررسی می‌کند که کره‌جنوبی نیز با موافقت واشنگتن در حال پیگیری ساخت زیردریایی هسته‌ای است. کارشناسان، چراغ سبز آمریکا به متحدانش در شرق آسیا را بخشی از استراتژی مهار توان دریایی و هسته‌ای چین می‌دانند، رویکردی که می‌تواند به تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش تنش‌ها در منطقه هند و اقیانوس آرام منجر شود. این تحول همچنین با توجه به حضور روسیه و کره‌شمالی، با حساسیت مسکو و پکن دنبال می‌شود.