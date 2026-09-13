تخریب زمینهای کشاورزی مردم سوریه از سوی نظامیان صهیونیست
رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه، اینبار زمینهای کشاورزی مردم در ریف دمشق را هدف حمله توپخانهای قرار داد.
نظامیان صهیونیست در ادامه تجاوزات خود به خاک سوریه، با حمله توپخانهای زمینهای کشاورزی اطراف شهرک بیتجن در ریف دمشق را هدف قرار دادند، اقدامی که تاکنون گزارشی درباره تلفات یا خسارتهای آن منتشر نشده است. همزمان، نیروهای اشغالگر با تجهیزات گسترده نظامی در مناطق مختلف استان قنیطره تحرکات خود را افزایش دادهاند. یک گشتی رژیم شامل چندینتانک، نفربر و خودروهای نظامی از پایگاه این رژیم در روستای الحمیدیه خارج شده و به سمت روستاهای اوفانیا و عینالنوریه حرکت کرده است. همچنین پنج خودروی نظامی صهیونیستی وارد روستای رسم سند شدند. اشغالگران صبح یکشنبه نیز با سه تانک، ۱۲ خودروی نظامی و بیش از ۱۰ نفربر به منطقه تل احمر در اطراف عینالنوریه حمله کردند. در این میان، وزیر خارجه دولت جولانی، نیز در ادامه مواضع منفعلانه خود، بار دیگر تجاوزات تلآویو را محکوم کرد.