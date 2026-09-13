زنجیره تأمین و توزیع تروریسم در سراوان زیر ضرب قرارگاه قدس
کارشناس امنیت منطقه، عملیات روز شنبه نیروهای قدس سپاه را یکی از عملیاتهای باکیفیت سالهای اخیر در حوزه مبارزه با تروریسم توصیف کرد و گفت که در این عملیات، علاوهبر واحدهای عملیاتی و انتحاری، عقبه، لجستیک و زنجیره تأمین تیم تروریستی نیز هدف قرار گرفته است.
سحرگاه شنبه بر اساس گزارشهای مردمی و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفهای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت، در جریان عملیات مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا شناسایی و زیر ضرب
رفت.
این عملیات در شرایطی انجام شد که به گفته یک کارشناس امنیت منطقه، مقابله با تروریسم در جنوب شرق کشور به شکل مستمر و مبتنی بر اشراف اطلاعاتی دنبال میشود و ضربه به یک تیم تروریستی صرفاً به واحد عملیاتی محدود نیست، بلکه عقبه، لجستیک، پیکهای ارتباطی و زنجیره تأمین ناامنی نیز در تیررس قرار دارند.
از نگاه این کارشناس امنیت منطقه، استمرار ضربات به تیمهای تروریستی نشاندهنده ناکامی پروژه ناامنسازی در جنوب شرق و مخدوش شدن چشمانداز گروههای تروریستی برای تداوم عملیات در ایران است؛ روندی که در عملیات اخیر سراوان بار دیگر خود را نشان داد.
ایران یک کلاس بالاتر از استانداردهای مبارزه با تروریسم است
مرتضی سیمیاری، کارشناس امنیت منطقه در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، درباره عملیات روز شنبه سراوان گفت: عملیات روز شنبه سربازان گمنام امام زمان(عج) در قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با همکاری ترکیبی سایر عوامل امنیتساز در حوزه عملیاتی جنوب شرق کشور بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی ایران در فرآیند مبارزه با تروریسم یک کلاس بالاتر از سطح بینالمللی فعالیت کرده و در حال حاضر الگویی پایدار در این زمینه محسوب میشود.
وی ادامه داد: از سویی تهران نشان داده است که مبارزه با تروریسم را امری یکپارچه ارزیابی کرده و به همین دلیل این تلاش به صورت شبانهروزه و مستمر بوده و به همین دلیل همواره دست برتر را نسبت به گروهکهای تروریستی و باندهای شرارت و ناامنی دارد.
خون شیعه و سنی برای امنیت ایران در کنار هم بر زمین ریخته میشود
سیمیاری تاکید کرد: نکته قابل توجه در این زمینه آن است که مقابله با پدیدههای تروریستی از سوی ایران کاملا مردم گرا بوده به همین دلیل شاهد آن بودیم که در عملیات روز شنبه سه شهید مدافع امنیت بسیجی تقدیم شده است؛ نکته قابل توجه آن است که از بین این سه شهید عالی مقام دو شهید شیعه و دیگری مفتخر به اهل سنت بوده که این موضوع به خوبی نشان میدهد که خون شیعه و اهل سنت برای حفظ امنیت منطقه با هم نثار میگردد.
وی گفت: شهادت مدافعان مردمی اهل سنت نیز به خوبی نشان میدهد که بیانیههای متعدد اشرار به ویژه تشکیلات تروریستی جیشالظلم درباره دفاع از اهل سنت کاملا نمایشی بوده و بلوچ کشی و به شهادت رساندن هممیهنان اهل سنت در رزومه این گروهک وطنفروش خودنمایی میکند، در واقع جیشالظلم پروکسی آمریکاییها در منطقه محسوب میشود که با هدف ناامنی تکثیر و تقویت شده و ادعای دفاع از حقوق اهل سنت پوششی برای شرارت در منطقه است.
این کارشناس امنیت منطقه اظهار داشت: این عملیات از نظر فنی و شعاع اقدام یکی از عملیاتهای با کیفیت در مسئله مبارزه با تروریسم در سالهای اخیر بوده است تا جایی که در طی آن عقبه؛ لجستیک، پیک ارتباطی، واحدهای عملیاتی و انتحاری و زنجیره تامین تروریسم به صورت یکجا زیر ضرب عملیاتی قرارگاه قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رفته و 5 نفر از اشرار نیز به درک واصل شده و تیم و متعلقات به صورت کامل منهدم شده است.
۸ تیم تروریستی جیشالظلم طی ۶ ماه اخیر زیر ضرب عملیاتی رفتهاند
وی گفت: نکته جالب توجه در این فرآیند آن است که طی سال جاری تیمهای تروریستی در محور عملیاتی جنوب شرقی کشور ضربه خورده و تمام نقشههای آنها نقش بر آب شده است، تحلیل عملیاتهای طرحریزی شده توسط عناصر تروریستی دشمن نیز نشان میدهد که طرحریزی آنها فاقد ارزش راهبردی بوده و تنها با هدف ناامنی سازی مقطعی فرم گرفته و تصویر تروریستها از آینده کاملا مخدوش است.
سیمیاری یادآور شد: این مسئله تا جایی است که گروهک جیشالظلم در جلسات درونی روی این موضوع تاکید دارد که تبلیغ باعث جذب اجتماعی نشده و ترور به ویژه در میان اهل سنت تنها کارت بازی آنها برای خوش خدمتی به آمریکاییها خواهد بود؛ در این جلسه روی این موضوع نیز تاکید شده است که سرگردگان گروهک پاسخی برای ناکارآمدی خود نداشته تا جایی که برخی از عناصر اجارهای و جذبی به دلیل ریسک بالای عملیات در ایران از این سازمان تروریستی جدا شدهاند، این عناصر تروریستی به سرکردگان جیش الظلم گفتهاند که در طول شش ماه اخیر 8 تیم زیر ضرب عملیاتی رفته و اقدام در حوزه ایران خودکشی محسوب میشود.
وی گفت: همچنین تسویه حسابهای تشکیلاتی میان اشرار نیز آغاز شده و به زودی شاهد آن خواهیم بود که جیشالظلم به شیوه مرسوم در تکفیریها دوباره انشعاب بزند، در این فرآیند اختلافات میان صلاحالدین فاروقی و عبدالرئوف ناروئی در بالاترین سطح هست و هر یک دیگری را به عنوان متهم نزد آمریکاییها معرفی میکنند.
این کارشناس امنیت منطقه اظهار داشت: در پایان باید گفت که آغوش مردم ایران به سوی افراد فریب خورده باز بوده و تمامی افرادی که جذب تروریستها شدهاند و خانوادههایی که فرزندانشان به وسیله اغفال جذب شدهاند فرصت آن را دارند تا صفشان را از تروریستهای خائن و وطنفروش جدا کنند.