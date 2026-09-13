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کد خبر: ۳۳۷۹۳۹
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
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۲۳۰۰ استاد و پژوهشگر حوزه و دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده:

بي‌حجابي، پروژه‌‌اي ضد‌امنيتي است

بيش از دو هزار و 300 نفر از اساتيد و پژوهشگران دانشگاه و حوزه در سراسر کشور، با نگارش و امضاي نامه‌اي خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند: «بي‌حجابي در کشور پروژه‌ای ضدامنيتي است.»
به گزارش کیهان، اساتید و پژوهشگرانِ امضا‌کننده نامه، با عنایت به «تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اهمیت وحدت و انسجام ملی»، رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری را فراتر از یک چالش اخلاقی و فردی، «موضوعی چندوجهی و مرتبط با عناصر هويتی» و «در زمره مهم‌ترين پروژه‌های کلان جنگ ترکيبی دشمن برای گسستِ وحدت و انسجام ملی و تضعیفِ امنیتِ پایدار» ارزيابي کرده‌اند که «به‌صورت سازمان‌يافته، از سوی دشمنان با کمک عوامل داخلی در حال گسترش در جامعه است»؛ به همين جهت، لازم دانسته‌اند: «مقابله با پديده بی‌حجابی، به‌عنوان يک پروژه ضدامنيتی، در زمره اولويت‌های اصلی صيانت از امنيت جامعه در دستور کار قرار گيرد». 
در اين نامه، در مقام بيان راه‌حل، ابلاغ و اجراي قانون جامع حجاب درخواست شده‌‌ و آمده است: «انتظار مي‌رود دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی در دوره جدید مدیریتی، به‌جای انفعال و عقب‌نشینی، نه تنها از ابلاغِ قانونِ جامعِ «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» ممانعت ننمايد، بلکه خود مقتدرانه به پي‌گيري براي ابلاغ و اجرای اين قانون مهم و جامع اهتمام ورزد؛ قانونی که در مدت طولانی نزديک به دو سال و با اختصاص هزاران ساعت نفرکار کارشناسی و در نظر گرفتن همه ابعاد مسئله، به تصويب نهايی مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسيد».

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