انصارالله کمربند امنیتی هرمز تا بابالمندب را تقویت کرد
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: پیروزیهای اخیر انصارالله در سواحل دریای سرخ، کمربند امنیتی هرمز تا بابالمندب را تقویت و محاسبات آمریکا و متحدان منطقهای آن را با چالش تازهای روبهرو کرده است.
پیروزیهای اخیر انصارالله یمن در جبهه ساحل غربی و عقبراندن نیروهای وابسته به عربستان، معادلات امنیتی پیرامون دریای سرخ و بابالمندب را وارد مرحله تازهای کرده است. اهمیت این تحولات تنها به میدان نبرد یمن محدود نمیشود و میتواند بر مسیرهای انتقال انرژی، تحولات تنگه هرمز و حتی مذاکرات ایران و آمریکا اثرگذار باشد.
مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در گفتوگو با فارس، با اشاره به تحولات اخیر یمن اظهار کرد: عربستانیها حساب زیادی روی حفظ مناطق ساحلی باز کرده و طی روزهای گذشته نیز تلاش خود را برای تقویت حضور نظامی در این مناطق متمرکز کرده بودند؛ زیرا میدانستند بازپسگیری مناطق حاشیه دریای سرخ، منطقه المخا و در پی آن، تسلط بر بابالمندب از اهمیت راهبردی و اقتصادی بالایی برخوردار است.
وی افزود: این تحولات همچنین میتواند به برگهای جدید در روند مذاکرات ایران و آمریکا و معادلات مرتبط با تنگه هرمز تبدیل شود؛ چراکه شکلگیری یک کمربند امنیتی از تنگه هرمز و خلیج فارس تا بابالمندب و دریای سرخ، موضوعی بسیار مهم و تعیینکننده است.
شکست طرح عربستان برای حفظ مناطق ساحلی یمن
عزیزی با بیان اینکه عربستان طی روزهای گذشته حضور نظامی خود را در این مناطق بهشدت تقویت کرده بود، گفت: ریاض تلاش کرد از طریق نیروهای وابسته به خود در یمن، مناطق مهم ساحلی را حفظ کند؛ اما انصارالله در عملیاتی متغیر، پیچیده و مهم، با استفاده از پهپادها، تجهیزات لجستیکی، مراکز فرماندهی نیروهای وابسته به عربستان و مواضع مرتبط با ارتش سعودی را بهصورت دقیق هدف قرار داد و منهدم کرد.
این کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: نوع اجرای عملیات نیز اهمیت ویژهای داشت؛ زیرا استفاده هدفمند از پهپادها و واردکردن ضربات دقیق به مراکز فرماندهی و پشتیبانی، موجب شد نیروهای وابسته به عربستان توان حفظ مواضع خود را از دست بدهند. این پیروزی، موقعیت انصارالله را در معادلات دریای سرخ و بابالمندب تقویت کرده است.
تکمیل کمربند امنیتی از هرمز تا بابالمندب
وی با اشاره به پیوند تحولات یمن با معادلات منطقهای تصریح کرد: کنترل مناطق ساحلی و افزایش قدرت انصارالله در بابالمندب، در کنار آنچه در تنگه هرمز میگذرد، میتواند یک پیوستگی راهبردی در مسیر خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عرب، بابالمندب و دریای سرخ ایجاد کند. همین مسئله است که عربستان و حامیان غربی آن را نگران کرده است.
عزیزی افزود: مسئله فقط تصرف یک منطقه یا پیشروی در یک جبهه نیست؛ بلکه کنترل نقاط مؤثر بر مسیرهای کشتیرانی و انتقال انرژی میتواند به ابزاری تعیینکننده در معادلات سیاسی و امنیتی منطقه تبدیل شود.
اثرات کامل بسته شدن تنگه هرمز هنوز آشکار نشده است
این کارشناس مسائل غرب آسیا درباره پیامدهای تحولات تنگه هرمز گفت: اروپا در حال استفاده از باقیمانده ذخایر نفت و گاز خود است و با نزدیکشدن به فصل سرما و زمستان، با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. در داخل آمریکا نیز قیمت بنزین به بیش از چهار دلار رسیده و بازار گاز این کشور با شرایط مشابهی روبهروست.
وی تأکید کرد: به اعتقاد من، بستهشدن تنگه هرمز با وجود تأثیرگذاری اولیه، هنوز تمام آثار خود را بر بازار جهانی انرژی نشان نداده است. بسیاری از کشورهای اروپایی برای ایران واسطه فرستادهاند تا زمینه حل این مسئله و بازگشایی تنگه فراهم شود.
عزیزی خاطرنشان کرد: گذشت زمان برخلاف تصور برخی، به زیان ایران نیست؛ بلکه ایران روی فرسایشیشدن توان آمریکا حساب کرده است. عنصر زمان اکنون به زیان آمریکاییها عمل میکند؛ زیرا آنها از یکسو با انتخابات میاندورهای و از سوی دیگر با مشکلات داخلی و اقتصادی مواجهاند و ذخایر انرژی اروپا نیز رو به پایان است.
شکست راهبرد ضربه قاطع و سریع آمریکا
وی با اشاره به اینکه کمتر از ۵۰ تا ۵۳ روز تا انتخابات میاندورهای آمریکا باقی مانده است، گفت: دونالد ترامپ برای کمک به جمهوریخواهان به یک پیروزی سریع نیاز دارد؛ چراکه آنها در یکی از دشوارترین شرایط سیاسی خود قرار گرفتهاند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا افزود: راهبرد و تفکر نظامی آمریکاییها بر واردکردن ضربهای قاطع، سریع و مستحکم استوار بود. آنها تصور میکردند در چند روز نخست میتوانند تکلیف ایران را روشن کنند، اما اکنون وارد ماه هفتم شدهاند. فرسایشیشدن درگیری به هیچوجه به سود آمریکا نیست و واشنگتن نه تمایل و نه توان لازم برای ادامه این وضعیت را دارد.
عزیزی ادامه داد: به همین دلیل، آمریکاییها شیوههای خود را تغییر دادهاند و از جنگ مستقیم نظامی به سمت فشارهای اقتصادی و سیاسی حرکت کردهاند. بستهشدن موقت مرزهای عراق نیز بخشی از همین سیاست و یکی از اهرمهایی است که واشنگتن برای افزایش فشار به کار گرفته است.
هرمز محاسبات آمریکا و اروپا را برهم زد
وی با تأکید بر اینکه تنگه هرمز نباید بدون دستیابی ایران به اهداف خود رها شود، گفت: اگر این اهرم بدون نتیجه کنار گذاشته شود، اثر بازدارنده خود را از دست خواهد داد. آنچه محاسبات آمریکا و اروپا را برهم زد، مسئله تنگه هرمز بود؛ زیرا آنها تصور نمیکردند ایران بتواند از چنین ظرفیتی در این سطح استفاده کند.
عزیزی تصریح کرد: البته بستهماندن تنگه هرمز صرفاً به معنای استقرار نیرو در محدوده جغرافیایی این آبراه نیست. اثرگذاری این راهبرد به مجموعهای از ابزارها و مقدمات از جمله قدرت موشکی، توان نیروی دریایی، برخورداری از پایگاه مردمی، تابآوری داخلی و ساماندهی شرایط اقتصادی و سیاسی وابسته است.
به گزارش فارس، وی در پایان گفت: محاسبه آمریکا این بود که با انجام حملات در عمق ایران، زمینه فروپاشی اقتصادی کشور را فراهم کند؛ اما اقداماتی که ایران تاکنون انجام داده، نتایج خود را نشان داده است و باید استمرار پیدا کند. مذاکره زیر فشار آمریکا هیچ نتیجهای برای ایران نخواهد داشت.