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کد خبر: ۳۳۷۹۳۷
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
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تكيه‌گاه‌های سست(درمکتب امام)

شاه هم تكيه كرده بود بر آمریکا و انگليس و چين و اسرائيل و همه اينها. لكن تكيه‌گاه‌ها سست است. آن تكيه‌گاهى غيرسست و سنگين و مستحكم است كه خدا باشد. خدا تكيه‌گاه است. و من به ايشان [ياسر عرفات‏] و به ملت خودم و به ملت ايشان اين توصيه را مى‏كنم هميشه، به اينكه هميشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به اين قدرت‌ها نداشته باشند؛ اعتماد بر ماديات نكنند بلكه اعتماد بر معنويات بكنند. قدرت خدا فوق همه قدرت‌هاست.
صحیفه امام؛ ج6؛ ص180 | تهران؛ 28 بهمن 1357

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