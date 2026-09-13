شاه هم تكيه كرده بود بر آمریکا و انگليس و چين و اسرائيل و همه اينها. لكن تكيه‌گاه‌ها سست است. آن تكيه‌گاهى غيرسست و سنگين و مستحكم است كه خدا باشد. خدا تكيه‌گاه است. و من به ايشان [ياسر عرفات‏] و به ملت خودم و به ملت ايشان اين توصيه را مى‏كنم هميشه، به اينكه هميشه خدا را در نظر داشته باشند و نظر به اين قدرت‌ها نداشته باشند؛ اعتماد بر ماديات نكنند بلكه اعتماد بر معنويات بكنند. قدرت خدا فوق همه قدرت‌هاست.

صحیفه امام؛ ج6؛ ص180 | تهران؛ 28 بهمن 1357