فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۹۳۵
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

قالیباف قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ‌کرد

رئیس‌ مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. 
محمدباقر قالیباف، رئیس ‌مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. 
به گزارش مهر، قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی به تأیید شورای نگهبان رسید. 
بر اساس ماده ۲ این قانون؛ با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند. 

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

رؤیابافی تازه ظریف با نسخه‌ تکراری تسلیم‌ در برابر غرب!

پُرروها...!(گفت و شنود)

نفت‌کش‌ها در برابر نفت‌کش (مقاله وارده)

راز حمله «جریان ناکارآمد» به «کارنامه درخشان» شهید رئیسی

عملیات برق‌آسای یمن نمای قدرت عظیم جبهه مقاومت(یادداشت روز)

مرزهای خسروی و مهران باز هستند

اگر ضرب‌شست مقاومت عراق این است پس ضربه ایران چگونه است؟!

بقائی: عربستان و ژاپن را پاسخگو می‌کنیم

ایران و یمن با هرمز و باب‌المندب بر تجارت جهانی حکومت خواهند کرد

تبعات جنگ علیه ایران، دامن فرانسه را هم گرفت بازگشت جلیقه‌زردها به خیابان‌