گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد ۴۱ جسد دیگر را از لاشه یک کشتی مسافربری‌ که در سواحل این کشور دچار آتش‌سوزی شده بود، بیرون کشیده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد ۴۱ جسد دیگر را از لاشه یک کشتی مسافربری‌ که اوایل این هفته در سواحل این کشور دچار آتش‌سوزی شده بود، بیرون کشیده و شمار کل قربانیان تاکنون به ۷۶ نفر افزایش یافته است.

کشتی مسافربری MV June Aster که از مانیل عازم مقصد گردشگری «کورون» بود، روز چهارشنبه و در حالی که به مقصد نزدیک می‌شد، دچار آتش‌سوزی شد. در زمان وقوع حادثه بیش از ۱۳۰ نفر سرنشین این کشتی بودند. گارد ساحلی روز شنبه اعلام کرد شمار نجات‌یافتگان همچنان ۴۳ نفر است که بسیاری از آنها در بیمارستان تحت درمان قرار دارند اما وضعیت ۱۳ نفر دیگر همچنان نامعلوم است. عملیات بازیابی اجساد به دلیل وجود گازهای سمی و گرمای باقی‌مانده در محل حادثه با دشواری مواجه شد و به همین دلیل، مقامات تا روز جمعه امکان ورود به کشتی را نداشتند.