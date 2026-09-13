بزرگترین نمایشگاه نوشتافزار جنوب تهران در باغراه حضرت زهرا(س)
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از برپایی بزرگترین نمایشگاه نوشتافزار و بازیهای فکری جنوب تهران با حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده ایرانی در باغراه حضرت زهرا(س) خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، سیدمحمد ناظم رضوی، با اشاره به آغاز به کار نمایشگاه بزرگ نوشتافزار و بازیهای فکری در باغراه حضرت زهرا(س) اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، معرفی توانمندیهای تولیدی کشور و فراهم کردن امکان دسترسی خانوادهها به محصولات باکیفیت ایرانی از ۲۱ تا ۳۱ شهریورماه در باغراه حضرت زهرا(س) برپا شده است.
رضوی افزود: این نمایشگاه با حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده ایرانی، مجموعهای متنوع از نوشتافزار، لوازمالتحریر و بازیهای فکری را در معرض دید و انتخاب شهروندان قرار داده و فرصتی برای خرید مستقیم محصولات ایرانی با کیفیت و قیمت مناسب فراهم کرده است.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی باغراه حضرت زهرا(س) برای میزبانی رویدادهای مختلف گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی در این مجموعه، علاوه بر ایجاد فرصت برای حمایت از تولید ملی، زمینه حضور خانوادهها و شهروندان در باغراه و استفاده از ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی و تفریحی آن را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران ادامه داد: یکی از رویکردهای مهم در برگزاری این نمایشگاه، ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است تا شهروندان بتوانند ضمن آشنایی با محصولات تولید داخل، لوازم مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند.
ناظم رضوی با اشاره به بخش ویژه محصولات فرهنگی و ارزشی نمایشگاه، بیان داشت: در بخشی از این رویداد، محصولاتی با مضامین ملی، فرهنگی و معنوی عرضه شده است که از جمله آنها میتوان به دفاتر و جامدادیهای اختصاصی با طرح تصاویر شهدای گرانقدر میناب اشاره کرد؛ محصولاتی که میتواند در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا در میان نسل جوان نقش مؤثری داشته باشد.
وی با بیان اینکه شهروندان میتوانند از ساعت ۱۷ تا ۲۳ با حضور در محدوده روبهروی امامزاده حسن(ع) در باغراه حضرت زهرا(س)، از این نمایشگاه بازدید و محصولات موردنیاز خود را تهیه کنند، از ارائه تخفیف ویژه در این نمایشگاه خبر داد و گفت: مجموعه هایپر نوشتافزار نیز محصولات خود را با ۲۰ درصد تخفیف به بازدیدکنندگان عرضه میکند که میتواند فرصت مناسبی برای خانوادهها در آستانه آغاز سال تحصیلی باشد.