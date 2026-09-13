کلینیک‌های تخصصی و نیروگاه خورشیدی

۱۵۰ کیلوواتی بیمارستان بازرگانان تهران با حضور وزیر بهداشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، صبح یکشنبه ضمن بازدید از بیمارستان بازرگانان، کلینیک‌های تخصصی و نیروگاه خورشیدی این بیمارستان را افتتاح کرد.

نیروگاه خورشیدی ۱۵۰ کیلوواتی بیمارستان بازرگانان در مساحتی بالغ بر دو هزار مترمربع و با سرمایه‌گذاری

۶ میلیارد تومان احداث شده است.

وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه کلینیک‌های تخصصی و نیروگاه خورشیدی بیمارستان بازرگانان، با اشاره به شاخص رضایت ۹۵ درصدی بیماران در این مرکز، اظهار داشت: بالاترین لذت برای جامعه درمانی، مشاهده بهبودی بیمار و لبخند رضایت خانواده‌هاست که خوشبختانه در این بیمارستان به خوبی محقق شده است.

محمدرضا ظفرقندی، مسئولیت اجتماعی نظام سلامت را فراتر از درمان صرف دانست و تأکید کرد: وظیفه ما مراقبت از سلامت مردم در ابعاد مختلف شامل آموزش، پیشگیری و آمادگی برای مواجهه با حوادث است. تاب‌آوری و مقاومت نظام سلامت در دوران دفاع‌مقدس، سند افتخاری از توانمندی جامعه پزشکی برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به معضل آلودگی هوا پرداخت و گفت: آلودگی هوا یکی از مسائل حیاتی سلامت است که سالانه جان حدود ۵۰ هزار نفر را در کشور و ۷۰۰ هزار کودک را در جهان می‌گیرد. برای مقابله با این چالش، استفاده از انرژی خورشیدی یک راهکار عملی و مؤثر است؛ چراکه کشور ما با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی، ظرفیت عظیمی برای بهره‌مندی از این موهبت دارد.

ظفرقندی افزود: با توجه به ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بیمارستان‌ها و استفاده از ظرفیت پشت‌بام‌ها، علاوه بر تأمین انرژی پایدار، به کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی کمک شایانی خواهد کرد.