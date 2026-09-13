علیه عوامل برنامه «با ضیا» و مهمانان آن اعلام جرم شد

علیه مجری، عوامل تولید و دو تن از مهمانان برنامه اینترنتی «با ضیا» از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.

به گزارش قوه قضائیه، در راستای صیانت از افکار عمومی و برخورد با انتشار مطالب خلاف واقع و تشویش اذهان، علیه عوامل تولید و مهمانان برنامه اینترنتی «با ضیا» از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.

بر این اساس، علیه مجری و تهیه‌کننده برنامه اینترنتی «با ضیا» و دو تن از مهمانان این برنامه به دلیل طرح ادعا‌های کذب اقتصادی و اظهارات غیرمستند در برنامه‌های اخیر این مجموعه، از سوی دادستانی تهران اعلام جرم شد.

گفتنی است، اعلام جرم علیه این افراد به دلیل اظهارنظر‌های خلاف واقع تعدادی از مهمانان اخیر این برنامه پیرامون مسائل ارزی و پخش آن در برنامه «با ضیا» بوده است که در همین راستا علیه مهمانان و عوامل تولید آن اعلام جرم شده است.