نتفلیکس به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران متهم شد!
ایالت فلوریدا از نتفلیکس بهدلیل زیرساخت جمعآوری دادههای این شرکت شکایت کرده و عنوان کرده است این غول استریم بهطور غیرقانونی حجم عظیمی از اطلاعات کاربران را برای تقویت کسبوکار تبلیغاتی خود جمعآوری کرده است.
این شکایت در دادگاه ایالتی فلوریدا ثبت شد. در این پرونده آمده است نتفلیکس با استفاده از طراحیهای فریبنده، کاربران را به ماندن بیشتر در این پلتفرم و تماشای مداوم محتوا ترغیب میکند، روند لغو اشتراک را دشوار میسازد و کاربران را از استفاده از تنظیمات محافظتکننده از حریم خصوصی بازمیدارد. جیمز اوتمایر، دادستان کل فلوریدا، با استناد به قوانین ایالت درباره اقدامات ناعادلانه و فریبنده، این شکایت را مطرح کرده است. او خواستار دریافت خسارت نامشخص و صدور حکم قضائی برای متوقف کردن جمعآوری و کسب درآمد از دادههای کاربران توسط نتفلیکس و همچنین ایجاد تغییراتی در رابط کاربری این پلتفرم شده است.
در متن شکایت آمده است: فریب چندینساله نتفلیکس باعث شده این شرکت دقیقاً به جایی برسد که وعده داده بود هرگز نخواهد رسید: معتاد کردن کودکان و خانوادهها به پلتفرم خود، استخراج داده از این کاربران و سپس تبدیل این دادهها به اطلاعات ارزشمند برای غولهای جهانی تبلیغات.