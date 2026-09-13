فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۹۰۹
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نتفلیکس به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی کاربران متهم شد!

ایالت فلوریدا از نتفلیکس به‌دلیل زیرساخت جمع‌آوری داده‌های این شرکت شکایت کرده و عنوان کرده است این غول استریم به‌طور غیرقانونی حجم عظیمی از اطلاعات کاربران را برای تقویت کسب‌وکار تبلیغاتی خود جمع‌آوری کرده است.
این شکایت در دادگاه ایالتی فلوریدا ثبت شد. در این پرونده آمده است نتفلیکس با استفاده از طراحی‌های فریبنده، کاربران را به ماندن بیشتر در این پلتفرم و تماشای مداوم محتوا ترغیب می‌کند، روند لغو اشتراک را دشوار می‌سازد و کاربران را از استفاده از تنظیمات محافظت‌کننده از حریم خصوصی بازمی‌دارد. جیمز اوتمایر، دادستان کل فلوریدا، با استناد به قوانین ایالت درباره اقدامات ناعادلانه و فریبنده، این شکایت را مطرح کرده است. او خواستار دریافت خسارت نامشخص و صدور حکم قضائی برای متوقف کردن جمع‌آوری و کسب درآمد از داده‌های کاربران توسط نتفلیکس و همچنین ایجاد تغییراتی در رابط کاربری این پلتفرم شده است.
در متن شکایت آمده است: فریب چندین‌ساله نتفلیکس باعث شده این شرکت دقیقاً به جایی برسد که وعده داده بود هرگز نخواهد رسید: معتاد کردن کودکان و خانواده‌ها به پلتفرم خود، استخراج داده از این کاربران و سپس تبدیل این داده‌ها به اطلاعات ارزشمند برای غول‌های جهانی تبلیغات.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

رؤیابافی تازه ظریف با نسخه‌ تکراری تسلیم‌ در برابر غرب!

پُرروها...!(گفت و شنود)

نفت‌کش‌ها در برابر نفت‌کش (مقاله وارده)

راز حمله «جریان ناکارآمد» به «کارنامه درخشان» شهید رئیسی

عملیات برق‌آسای یمن نمای قدرت عظیم جبهه مقاومت(یادداشت روز)

مرزهای خسروی و مهران باز هستند

اگر ضرب‌شست مقاومت عراق این است پس ضربه ایران چگونه است؟!

بقائی: عربستان و ژاپن را پاسخگو می‌کنیم

ایران و یمن با هرمز و باب‌المندب بر تجارت جهانی حکومت خواهند کرد

تبعات جنگ علیه ایران، دامن فرانسه را هم گرفت بازگشت جلیقه‌زردها به خیابان‌