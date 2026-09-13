خوش رقصی عوامل یک فیلم ضدملی برای قاتلان زنان ایرانی!

برخی عوامل یک فیلم ضدملی در مراسم اختتامیه جشنواره ونیز، درجهت خشنودی جنگ‌طلبان و جنایتکاران علیه زنان و دختران ایرانی خوش‌رقصی کردند!

جشنواره ونیز 2026 دارای دو صحنه متفاوت بود؛ از یک طرف مستند «نزا» یا نازا که درباره جنایات صهیونیست‌ها علیه غیرنظامیان غزه ساخته شده درخشید و رکورد تشویق در تاریخ این جشنواره را شکست. اما از طرفی هم برخی سینماگران که از ایران به جشنواره ونیز رفته بودند، بار دیگر به خاطر رویکرد ضدملی و چرب‌زبانی برای دشمنان ایران به هوای کسب جایزه، رسوا شدند. فیلمی ضدایرانی که به عنوان نماینده سینمای ایران(!) در این جشنواره شرکت کرده، باز هم به خاطر ضعف شدید ساختاری آبروی هنر و هنرمندان کشورمان را برد و در شرایط جنگی، خوراک تازه‌ای برای لجن‌پراکنی علیه ایران به سود تحمیل‌کنندگان جنگ علیه مردم ایران فراهم کرد. با این احوال اما این فیلم و سایر آثار منتسب به ایران در بخش مسابقه ‌اصلی جشنواره ونیز با همه سر و صدا و پروپاگاندای رسانه‌ای ، هیچ جایزه یا حتی تقدیری ولو مشترک یا کوچک دریافت نکردند!

اما بخش تاریک‌تر اختتامیه جشنواره ونیز، حضور یک بازیگر درجه سه و بی‌اعتبار روی صحنه برای دریافت یک جایزه حاشیه‌ای بود. لاله مرزبان که پیش از این نوع نقش‌آفرینی‌اش در سریال‌ مبتذل «آبان» در فضای مجازی هدف تمسخر قرار گرفته بود، انگار فرصت را برای عقده‌گشایی علیه مردم سرزمین خودش فراهم دید! طوری که حرف‌های وی بیشتر به یک خوش‌رقصی برای قاتلان زنان و کودکان ایرانی در صحن یک رویداد سینمایی شباهت داشت. صحبت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و بین خیلی از کاربران با واکنش‌‌های انتقادی بسیار شدیدی مواجه شد؛ اینکه وی بدون هیچ توجهی به جنایات علیه ایرانیان از سوی دستگاه کشتار آمریکا و اسرائیل، دقیقاً درجهت فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی همان دستگاه سخن گفت، هدف انتقادات تند رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در ایران قرار گرفته است. امید است دستگاه‌ قضایی چشم خود را به روی این خوش‌رقصی‌ها به سود دشمنان متجاوز و جنایتکار نبندد و به این همراهی با دشمن رسیدگی شود.