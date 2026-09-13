تمسخر ترامپ در افتتاحیه جشنواره تورنتو

دونالد ترامپ در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به دلیل پیشنهاد ناامیدانه‌اش برای تغییر نام دریاچه انتاریو به «دریاچه آمریکا» مورد تمسخر واقع شد.

رئیس‌جمهور ۸۰ ساله آمریکا به دلیل آغاز جنگ تجاری با کانادا و تمسخر همیشگی همسایه شمالی آمریکا، به‌طور گسترده محکوم شده است. حالا در مراسم افتتاحیه فیلم «هیومن بودن» ساخته سیان هدر، برنده جایزه اسکار، بار دیگر خود او و اعمالش سوژه تمسخر همگانی شد.

اولیویا چاو، شهردار تورنتو، پیش از نمایش فیلم گفت: این فیلم به ما نشان می‌دهد که وقتی مردم گرد هم می‌آیند و سرسخت می‌مانند، می‌توانند کوه‌ها را جابه‌جا کنند؛ حتی در برابر قدرت دولت آمریکا! ما در این زمینه تجربه داریم. بنابراین، ارزش تکرار دارد؛ من بسیار خوشحالم که بگویم ساحل باشکوه ما همیشه دریاچه انتاریو خواهد بود. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: کانادا همسایه بدی بوده است. رئیس‌جمهور ترامپ به رأی‌دهندگان قول داده است که دیگر اجازه نخواهد داد از کشور ما سوءاستفاده شود، به همین دلیل است که او برای محافظت از صنایع و کارگران آمریکایی بسیار سخت مبارزه می‌کند!