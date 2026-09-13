وقتی شلیک ۶۰ موشک پاتریوت برای مقابله با موشکهای ایرانی بیفایده میشود
در طول دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان، یگان موشکی هوافضای سپاه دهها موشک بالستیک خوشهای از انواع مختلف را به سمت زیرساختهای حیاتی نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی شلیک کرده بود.
در شب ۱۷ شهریور تروریستهای سنتکام ۵ نفتکش ایرانی را در اطراف جزیره خارک و بندر جاسک هدف قرار داده و با انتشار تصاویری از این حملات مدعی شدند از این پس به ازای هر حمله ایران به ناوگان نظامی و تجاری آمریکا در منطقه اقدام به حملات بعدی به ناوگان نفتکش ایران خواهند کرد.
ارتش تروریستی آمریکا خیلی زود از این اقدام خود پشیمان شد؛ ایران بلافاصله وعده انتقام داده و حدود
۲ ساعت بعد عملیات موشکی بزرگی علیه خاک اردن و پایگاه نظامی موفق سلطی در منطقه الازرق انجام شد.
نیروی هوافضای سپاه تعداد زیادی موشک بالستیک از نوع قدر، عماد و خیبرشکن شلیک کرد که به ادعای ارتش اردن حدود ۲۰ موشک بالستیک وارد حریم هوائی این کشور در منطقه الازرق شد که نتایج درخشانی در تعداد و کیفیت اصابت به اهداف ثبت کرد.
آغاز استفاده از موشکهای بالستیک خوشهای
علیه پایگاههای آمریکایی
در طول دو جنگ ۱۲ روزه و رمضان، یگان موشکی هوافضای سپاه دهها موشک بالستیک خوشهای از انواع مختلف را به سمت زیرساختهای حیاتی نظامی، امنیتی و اقتصادی رژیم صهیونیستی شلیک کرده بود و بارها تصاویر بسیار زیبای لحظه فعال شدن کلاهک خوشهای و شیرجه نهائی آن در آسمان سرزمینهای اشغالی از دریچه دوربین مردم محلی به ثبت رسیده بود.
اما سپاه تا پیش از حمله اخیر به پایگاه موفق السلطی در اردن، از موشکهای خوشهای خود علیه دشمن دیگری جز اسرائیل استفاده نکرده بود و حمله تلافی جویانه اخیر اولین مورد استفاده از موشک خوشهای علیه پایگاه تروریستهای آمریکایی محسوب میشود.
شلیک بیفایده ۶۰ تا ۱۰۰ موشک پاتریوت
علیه موشکهای ایرانی
در همان دقایق نخست حمله موشکی ایران به پایگاه موفق سلطی، ویدئوهای بسیار عجیب و حیرت انگیزی از شلیک انبوه موشکهای پدافندی پاتریوت در آسمان اردن مشاهده شد. حجم شلیک موشکهای رهگیر به قدری زیاد بود که در لحظه اول ناظران تصور میکردند با حملهای در سطح روزهای نخست جنگ رمضان و شلیک ۳ رقمی موشکهای ایرانی مواجه هستند؛ اما با اعتراف مقامات اردنی که اعلام کردند ۲۰ موشک ایرانی وارد حریم هوائی این کشور شده است به نظر میرسد شلیک حدود ۶۰ تا ۱۰۰ موشک پاتریوت (بنا بر اعلام و شمارش منابع مختلف) ناشی از ترس و غافلگیری شدید آنها از شلیک نوع خاصی از موشکهای ایرانی بوده است. به گزارش مشرق، در ویدئوهای منتشر شده لحظه عبور دستکم دو موشک خوشهای ایرانی دیده میشد؛ با توجه به تعداد ریزمهمات رها شده که حدود ۲۰ عدد بود با اطمینان بالایی میتوان گفت موشک بالستیک مورد نظر از نوع قدر -H بوده است (موشکی نظیر خرمشهر بیش از ۸۰ عدد ریزمهمات را با خود حمل میکند). به جز دو موشک خوشهای ذکر شده چندین موشک خیبرشکن ایرانی نیز به نقاط مختلف موفق سلطی اصابت کردند تا یکی از بزرگترین خسارات ارتش آمریکا در نبرد اخیر ثبت شود.
اصابت پیاپی موشکهای ایرانی
به پایگاه موفق السلطی در اردن
۲۴ ساعت پس از حمله فوق، شبکه آمریکایی CBS در گزارشی اعلام کرد بر اثر اصابت موشکهای بالستیک ایرانی به پایگاه هوائی موفق سلطی اردن ۸ فروند جنگنده F۱۵ و ۱ فروند A۱۰ آمریکایی آسیب دیدهاند.
خود این رسانه آمریکایی اعتراف کرده بود به طور مثال جنگنده A۱۰ بر اثر شدت انفجار موشک ایرانی، یک بال خود را به طور کامل از دست داده است اما در ادامه احتمالا به دلیل فشارها و محدودیتهای امنیتی مدعی شد جنگندههای فوق تعمیر شده و به خدمت
بازگشتهاند!
همه موارد فوق در حالی است که به گزارش چندین رسانه و منبع امنیتی آمریکایی ارتش این کشور دچار کاهش شدید در ذخایر موشکهای پدافندی خود شده و برای ادامه نبرد و دفاع از مراکز حساس خود دچار مشکلات جدی است؛ بیش از ۸۰ درصد از ذخایر موشکهای پدافند تاد ارتش آمریکا برای دفاع از اسرائیل در دو جنگ اخیر استفاده شده است و تا پیش از درگیریهای دو هفته اخیر گفته شده بود تنها ۸۰۰ موشک پاتریوت در زرادخانه پدافندی این کشور باقی مانده است که احتمالا رقمی بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ فروند دیگر نیز در دو موج حملات اخیر سپاه به اردن مصرف شده باشد که وضعیت را بیش از گذشته برای آمریکایی بحرانی میکند.