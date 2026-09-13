آمریکا نمیتواند اهداف استعماری خود را در منطقه و جهان عملی کند
رئیسجمهور در تشریح نتایج و دستاوردهای سفر خود به دهلینو جهت شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، تصریح کرد: آمریکا نمیتواند اهداف استعماری خود را در منطقه و جهان عملی کند.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، روز یکشنبه
(22 شهریورماه) در تشریح نتایج و دستاوردهای سفر خود به دهلینو جهت شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، این نشست را بسیار پربار دانست و بر نقش کلیدی آن در تقویت چندجانبهگرایی و مقابله با سیاستهای یکجانبهگرایانه آمریکا تاکید کرد.
رئیسجمهور با اشاره به بررسی درخواست ۱۰ کشور جدید برای پیوستن به جمع ۱۱ عضو ثابت بریکس، اعلام کرد که در این اجلاس مواضع جمهوری اسلامی ایران حول محورهای «هماهنگی، پایداری، مقاومت و نوآوری» به روشنی تبیین شد.
پزشکیان به دیدارهای دوجانبه و فشرده خود در حاشیه این نشست اشاره کرد و گفت: علاوه بر گفتوگو با سران روسیه، چین و مصر و نخستوزیر اتیوپی، برای اولینبار پس از تحولات اخیر خلیج فارس، دیداری مثبت و آیندهنگرانه با ولیعهد ابوظبی صورت گرفت که طی آن بر گذشتن از چالشهای گذشته و ساخت آینده مشترک تاکید شد.
وی همچنین مناسبات و رایزنیهای خود با نخستوزیر هند را بسیار صمیمانه و متکی بر ریشههای عمیق و مشترک فرهنگی و تاریخی توصیف کرد.
وی درباره مفاد بیانیه پایانی اجلاس اظهار داشت: اعضای بریکس ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها، محکومیت حمله به زیرساختهای غیرنظامی و حمایت از ایجاد منطقه عاری از سلاحهای هستهای، با تحریمهای یکجانبه و اقدامات قهری مخالفت کردند. همچنین حمایت از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، و مبارزه بدون استثنا و بدون استانداردهای دوگانه با تروریسم از دیگر محورهای اصلی این بیانیه بود.
رئیسجمهور تجارت با ارزهای ملی و استقلال از نظام مالی غرب را از مهمترین موضوعات مورد تاکید اکثر سران برشمرد و از رایزنیهای سازنده وزیر اقتصاد ایران درباره فعالیت در «بانک توسعه جدید» خبر داد.
پزشکیان در پایان با انتقاد شدید از اقدامات و رفتارهای زورمدارانه آمریکا در سطح جهان و منطقه، بهویژه در ایجاد محدودیتهای معیشتی و دارویی، تاکید کرد: جهان امروز نیازمند حاکمیت قانون و رفتارهای بینالمللی عادلانه است و تصمیمات بریکس میتواند بسیاری از این چالشها را برطرف سازد و آمریکا نمیتواند اهداف استعماری خود را در منطقه و جهان عملی کند.
بریکس باید در دفاع از حاکمیت ملی
و ممنوعیت توسل به زور نقش مؤثرتری ایفا کند
علاوهبر این، پزشکیان، روز یکشنبه(22 شهریورماه) در هجدهمین نشست سران «بریکس پلاس» که با موضوع «تابآوری، همکاری و پایداری: شکلدهی آینده برای رشد فراگیر جهانی» برگزار شد، بر ضرورت ایفا نقش فعالتر گروه بریکس در دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و جلوگیری از بهکارگیری زور تاکید کرد.
رئیسجمهور در سخنان خود با قدردانی از میزبانی هند، مفاهیم تابآوری، همکاری و پایداری را پاسخی به نیازهای حیاتی جامعه جهانی دانست و اظهار داشت که هیچ کشوری به تنهائی قادر به مواجهه با چالشهای پیچیده امروز نیست. وی با تاکید بر لزوم همافزایی ظرفیتهای جنوب جهانی، موقعیت ژئوپلیتیکی، ترانزیتی و منابع انرژی جمهوری اسلامی ایران را بستر مناسبی برای توسعه مسیرهای تجاری میان اعضا توصیف کرد.
پزشکیان با اشاره به آسیبهای تحریمهای یکجانبه بر امنیت غذایی و رفاه مردم، تقویت «بانک توسعه جدید» و مبادله با ارزهای ملی را راهکار کلیدی برای کاهش وابستگی مالی و افزایش تابآوری اقتصادی خواند.
وی همچنین به تحولات اخیر منطقه و تبعات تجاوزات نظامی اشاره کرد و گفت: هدف قرار دادن زیرساختهای اقتصادی و حیوانی، علاوه بر خسارات جانی و تخریب محیطزیست، تبعاتی فرامنطقهای دارد. پزشکیان با تبیین رنجهای مردم غزه و لبنان و اشاره به پیامدهای حملات علیه ایران، خواستار واکنش قاطع بینالمللی در حمایت از غیرنظامیان شد.
رئیسجمهور در پایان با تاکید بر اینکه فناوری و هوش مصنوعی نباید به ابزار سلطه تبدیل شوند، بریکس را فرصتی برای ایجاد نظامی متوازنتر و عادلانهتر دانست و بر آمادگی ایران جهت اشتراکگذاری ظرفیتهای خود برای تحقق صلح و توسعه پایدار تاکید کرد.
ایران به دنبال جنگ نیست
اما با تحریم تسلیم نخواهد شد
همچنین پزشکیان در حاشیه حضور در اجلاس سران کشورهای عضو بریکس با شبکه خبری «ایندیا تودی هند» مصاحبه کرد.
رئیسجمهور با تأکید بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان ایران و هند، از بهبود روزافزون روابط با نخستوزیر هند و اهمیت چابهار بهعنوان چهارراه ترانزیتی منطقه سخن گفت و بریکس را سازوکاری برای مقابله با یکجانبهگرایی آمریکا و تحریمهای یکطرفه معرفی کرد و خواستار همکاری مستقل کشورهای عضو در تجارت، سرمایهگذاری و امنیت منطقهای شد.
پزشکیان در ادامه روابط ایران با همسایگان از جمله امارات، عربستان، پاکستان، قطر، روسیه و چین را دوستانه توصیف کرد و مشکل اصلی را پایگاههای آمریکا در منطقه دانست و خاطرنشان کرد: ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و تنها در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل از خود دفاع کرده است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با رد ادعای ساخت سلاح هستهای، بر پایبندی ایران به انپیتی و آمادگی برای گفتوگو در چارچوب قوانین بینالمللی تأکید کرد و ترور رهبران، دانشمندان و حمله به زیرساختهای کشورمان را جنایت خواند و تصریح کرد: ایران به دنبال جنگ نیست، اما با تحریم، بستن راههای دارو و غذا و فشار بر مردم تسلیم نخواهد شد و تنها راه، توقف تجاوز و یکجانبهگرایی آمریکاست.