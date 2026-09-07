آغاز شکست محاصره دریایی با شلیک به ناوهای آمریکایی و گسترش منطقه ممنوعه
سرویس سیاسی-
پیام صریح شلیک موشکهای بالستیک به سمت ناوهای آمریکایی و اجرای طرح «منطقه ممنوعه» در تنگه هرمز، ورود عملیاتی ایران به آرایش جنگی تهاجمی است؛ راهبردی هوشمندانه که با تحمیل هزینههای سنگین نظامی، حقوقی و اقتصادی، سناریوی محاصره دریایی دشمن را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
رویارویی جمهوری اسلامی ایران و ارتش تروریستی آمریکا وارد فاز جدید و حساسی شده است؛ ایران برخلاف روایات ساختگی دشمن، سیاست دفاعی خود را به یک «آرایش کاملاً تهاجمی» ارتقا داده و با آمادگی کامل برای ورود به ابعاد جدیدی از نبرد، قواعد جدیدی را در صحنه ترسیم کرده است. نیروهای مسلح با دست پر در میدان حاضر شدهاند تا با برهم زدن محاسبات واشنگتن، هزینه ماجراجویی را به نقطهای غیرقابل تحمل برسانند؛ راهبردی هوشمندانه که بر دو محور کلیدی استوار است: «هدفگیری مستقیم نمادهای قدرت تهاجمی آمریکا» و «طراحی هوشمندانه منطقه ممنوعه جهت تحریم و مهار عملیاتی ناوگان متخاصم.»
یک تیر و چند نشان!
نیروهای مسلح در حال برنامهریزی و ارائه تاکتیکهای هستند که حلقه محاصره را میشکند. شلیک موفق و غافلگیرانه موشکهای بالستیک ساحلبهدریا به سمت ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکایی، افسانه شکستناپذیری و امنیت مطلق شناورهای تروریستی آمریکا را فرو ریخت. کشف، رهگیری و هدفگیری اهداف متحرک دریایی از ساحل در فاصلههای ۱۸۰ تا ۳۰۰ کیلومتری، توانمندی نادر و پیچیدهای است که ثابت کرد گره کور محاصره دریایی دشمن، تنها با «شمشیر اقتدار» باز میشود.
حمله کور پنتاگون به نفتکشهای ایرانی، نه نشانه قدرت، بلکه حاصل به هم ریختن محاسبات واشنگتن بود. اکنون سطح فناوری موشکی ایران به نقطهای رسیده که فراتر از اهداف ثابت، ناوهای چندمیلیارد دلاری آمریکا نیز به خوراکی آسان برای بالستیکهای نقطه زنش تبدیل شدهاند. ایران دیگر اجازه بازی موش و گربه و مدیریت زمان تا انتخابات نوامبر را به کاخ سفید نخواهد داد؛ محاصره باید در میدان شکسته شود.
از منظر عملیاتی و راهبردی، این اقدام صرفاً یک تلافی ساده نیست، بلکه ورود رسمیتیافته تقابل به مرحله «ممانعت از ورود و ضددسترسی» است. ناو هواپیمابر تنها یک بدنه فلزی نیست، بلکه قلعهای متحرک و مجهز به جدار دفاعی چندلایه، جنگ الکترونیک و سیستمهای پدافندی است. موفقیت زنجیره عملیاتی ایران در کشف، پردازش داده، انتقال اطلاعات هدفگیری و عبور از لایههای دفاعی، از یک فناوری پنهان و قدرتمند رونمایی کرد که محاسبات ریسکپذیری سنتکام را کاملاً به هم ریخته است.
پیام این شلیک کاملاً صریح است: نخست آنکه معادله از «تهدید» به «پاسخ بالفعل» ارتقا یافته است. دوم، تبدیل ناوها به اهداف دسترسپذیر، در آستانه انتخابات، هزینهتراشی سنگین سیاسی برای ترامپ است. سوم، جغرافیای نبرد به نفع ایران است؛ در حالی که واشنگتن باید خطوط لجستیکی خود را از هزاران کیلومتر دورتر پشتیبانی کند، چرا که ایران در آبهای خانگی میجنگد. در نهایت، این نبرد یک دوئل مالی پرهزینه برای پنتاگون ساخته است؛ جایی که شلیک موشکهای گرانقیمت «آمرام» و «سایدوایندر» از جنگندههای F35 صرفاً برای انحراف پهپادها و موشکهای کمهزینه ایرانی، ارتش آمریکا را در یک جنگ فرسایشی کمرشکن گرفتار کرده است.
ابتکار«منطقه ممنوعه»
در بعد دیگر این نبرد راهبردی، جمهوری اسلامی در پاسخ به تحرکات دشمن، دست به یک ابتکار حقوقی و عملیاتی زده است: تعیین «منطقه ممنوعه» جدید و الزام تمام شناورها به هماهنگی کامل با نیروی دریایی سپاه.
برخلاف شوهای تبلیغاتی ترامپ مبنی بر عادی بودن اوضاع، واقعیت میدان گواهی میدهد که تردد در این گلوگاه حیاتی انرژی رسماً از حالت عادی خارج شده و عبور بدون مجوز به معنای ورود به یک مسیر پرریسک و غیرعادی است. ایران با هوشمندی تمام، ابزار «مدیریت تردد» و «فهرست سیاه تحریمی» را جایگزین انسداد فیزیکی و غرقکردن مداوم کشتیها کرده است.
با قرار گرفتن نام یک شناور متخلف در لیست تحریمی ایران، شرکتهای بینالمللی بیمه از ارائه خدمات به آن خودداری کرده یا نرخهای فوقالعاده سنگینی را تحمیل میکنند که این مسئله هزینههای حملونقل را برای دشمن سرسامآور میکند. همزمان، پیشبرد دیپلماسی فعال و ایجاد کریدورهای مشترک با همسایگانی چون عمان، ابزار مدیریتی نیرومندی به دست تهران داده تا با اشتراکگذاری امنیت آبراه، ادعای واشنگتن مبنی بر انزوای ایران را باطل کند. در این میان، تبلیغات رسانههای غربی درباره مسیرهای جایگزین نیز صرفاً کارکردی روانی در جنگ تبلیغاتی دارد، چراکه ظرفیت جغرافیایی و موقعیت استراتژیک تنگه هرمز بهسادگی قابل جایگزینی نیست.
شکست محاصره، فراتر از ناوها و کشتیها، وابسته به قدرت مانور ایران بر سر سایر نقاط حساس منطقه است. ایران هنوز از تمام کارتهای خود استفاده نکرده است. مخازن بزرگ نفت متحدان منطقهای آمریکا در حاشیه خلیجفارس، به دلیل بستهشدن مسیرهای صادراتی طی ماههای گذشته، تا حداکثر ظرفیت پر شدهاند. این مخازن حیاتی، اهدافی بهشدت آسیبپذیر و پرریسک هستند که تنها یک جرقه نظامی میتواند کل ساختار انرژی منطقه و حامیان غربی-عربی واشنگتن را به آتشی ناشی از بنبست خودساخته بکشاند.
دست پر نظامیان؛
ضامن دیپلماسی عزتمندانه
آنچه امروز در پهنه نبرد دریایی میگذرد، اثبات این واقعیت است که موفقیت روی میز مذاکره یا عقبراندن دشمن از مسیر انفعال و سیگنال ضعف نمیگذرد. نیروهای مسلح با لغو یکجانبه قواعد بازی دیکتهشده از سوی واشنگتن، ابزار اقتدار را در اختیار کشور قرار دادهاند.
تثبیت این دستاورد راهبردی، نیازمند هوشمندی داخلی، حفظ انسجام ملی و مقابله با خط تحریف و سیاهنمایی است. ایران نشان داده است که نه تنها انفعال را نمیپذیرد، بلکه با ترکیب «کنترل سختگیرانه بر گلوگاه هرمز»، «پاسخ مستقیم نظامی به تجاوزات» و «هزینهسازی حقوقی-بیمهای برای متخلفان»، سناریوی محاصره دریایی را به باتلاقی پرهزینه برای ارتش تروریستی آمریکا و متحدانش تبدیل کرده است.
اعلام منطقه ممنوعه در تنگه هرمز به روایت سرلشکر رضایی
در همین راستا سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز یکشنبه (۱۵ شهریورماه) در یک گفتوگوی ویژه خبری با تشریح آخرین تحولات منطقه و وضعیت تنگه هرمز، گفت: در روزها و هفتههای آینده، یک منطقه ممنوعه در خارج از تنگه هرمز تعیین خواهیم کرد که از خط محاصره نیروی دریایی آمریکا شروع شده و تا خلیجفارس ادامه دارد.
وی با اشاره به تلاش طرف مقابل برای عبور شبانه شناورها با بهکارگیری نیروهای ماهر و پرداخت هزینههای سنگین جهت خاموش کردن تجهیزات، درباره عدم اتخاذ تصمیم قطعی برای غرق کردن کامل شناورهای متخاصم توضیح داد: نشت مواد نفتی و آلودگی گسترده در تنگه هرمز و خلیجفارس برای خود ما نیز مشکلآفرین خواهد شد. با این حال تأکید میکنم هیچیک از این کشتیها سالم از منطقه خارج نخواهند شد و حتماً آسیب میبینند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری اینکه عبور چند کشتی به معنای بازشدن تنگه هرمز نیست و روند واردات کالاهای اساسی ایران همچنان ادامه دارد، ابعاد حقوقی و اجرائی طرح جدید را تشریح کرد.
کشتیهای متخلف
تحریم میشوند
رضایی در تشریح سازوکار منطقهای و بازدارنده جدید تأکید کرد: هر کشتی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشته باشد و وارد این محدوده شناسایی شود، در فهرست تحریمی (ممنوعالعبور) ما قرار خواهد گرفت. همچنین به شناورهایی که در سمت شرقی یا غربی تنگه برای عبور توقف میکنند اخطار داده میشود و در صورت تخلف، مشخصات کشتی، مالک و اجارهکننده آن ثبت خواهد شد.
وی افزود: با قرار گرفتن شناورها در این لیست، شرکتها با مشکلات جدی در زمینه بیمه و افزایش سرسامآور هزینههای حملونقل مواجه میشوند. کارشناسان حوزه لجستیک دریایی معتقدند اثرگذاری این اقدام در برخی جنبهها فراتر از شلیک موشک است؛ زیرا بدون نیاز به حمله مستقیم، یک اهرم تحریمی واقعی و مؤثر علیه کشورهای متخلف ایجاد میکند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی، تنگه هرمز را نقطه کنترلی راهبردی دانست که تردد در آن تنها با مجوز ایران ممکن خواهد بود. وی این اقدام را نشاندهنده تغییر رویکرد ایران پس از خروج آمریکا از توافقات قبلی ارزیابی کرد.
طراحی سامانه جدیدی
برای کنترل تردد در خلیجفارس و دریای عمان
وی با اعلام طراحی سامانه جدیدی برای کنترل تردد شناورها در خلیجفارس و دریای عمان، اقدامات اخیر در حوزه تحریم کشتیها را گامی فراتر از عملیات نظامی دانست که فشار سنگینی بر آمریکا وارد کرده و بازار جهانی نفت و هزینههای حملونقل را تحت تأثیر قرار میدهد.
رضایی ادعای دشمنان مبنی بر ایجاد قحطی در کشور را رد کرد و اظهار داشت: دولت ذخایر کافی از مواد غذایی و کالاهای اساسی را پیشبینی کرده است. در حوزه فروش نفت نیز روزانه حدود یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت به فروش میرسد و ارز آن وارد کشور میشود؛ بهطوری که تنها در هفته نخست، ۷۰ تا ۸۰ میلیون بشکه از ذخایر شناور به مقاصد فروش ارسال شده است. وی بخش عمدهای از التهابات بازار دلار را ناشی از جنگ روانی طرف مقابل دانست و بر ضرورت تعدیل نرخ ارز در بازار داخلی متناسب با درآمدهای نفتی تأکید کرد.
با تست موشک علیه ناو آمریکایی شکستناپذیریم
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه از یک تحول مهم میدانی خبر داد و گفت: برای اولین بار از دوران جنگ تحمیلی تاکنون، یک موشک بالستیک ویژه در ۴۸ ساعت گذشته علیه ناو آمریکایی در منطقه آزمایش شد که نقطه عطفی در تحول جنگ و آسیبپذیری محاصره دریایی است. واکنش مقامات آمریکایی نشان داد که آنها نیز نتوانستهاند وقوع این تست را انکار کنند.
وی هدف از این اقدام را باورپذیر کردن قدرت بازدارندگی ایران خواند و تصریح کرد: غرق کردن یک ناو با ۲چند صد نفر پرسنل پیامدهای بسیار سنگینی برای آمریکا دارد. سرلشکر رضایی همچنین به آزمایش موفقیتآمیز موشک ناوشکن بر فراز ناو آمریکایی اشاره کرد که منجر به عقبنشینی آنها شد.
رضایی از بسیج گسترده دولت و بازرگانان برای توسعه کریدورهای جایگزین زمینی و ریلی با ۱۵ کشور همسایه خبر داد تا صادرات کشور از مسیرهای غیرجنوبی گسترش یابد.
وی با نقد دیپلماسی گذشته و نقض مکرر تفاهمنامه اسلامآباد از سوی واشنگتن، الگوی جدید دیپلماسی ایران را مبتنی بر «اقدام عملی و اعتمادسازی» دانست و گفت: تا زمانی که آمریکاییها گامهای عملی برندارند، وارد مراحل بعدی نخواهیم شد. کنترل راهبردی تنگه هرمز یکی از ابزارهای تضمین این فرآیند است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی از نهائی شدن توافقی مهم با کشور عمان برای ایجاد یک کریدور بینالمللی در آبهای مشترک خبر داد و افزود: این کریدور با همکاری دو کشور، ورود و خروج به خلیجفارس را مدیریت میکند و نقشه آن به زودی امضا میشود. در ازای مدیریت این مسیر، تعهدات متقابلی برای حفظ امنیت رفتوآمد و عدم تهدید ارائه خواهد شد. وی با یادآوری بدعهدی آمریکا پس از خروج از تفاهمنامه اسلامآباد و تحمیل جنگهای کوتاه مدت ۱۷ روزه و ۱۰ روزه که با ناکامی واشنگتن همراه بود، تأکید کرد که ایران در عین تغییر روشها، دیپلماسی هدفمند را کنار نخواهد گذاشت.
آمریکا در سه جبهه
شکست خورده است
رضایی با تحلیل سرجمع تحولات منطقهای اعلام کرد: آمریکا در سه عرصه جنگ، محاصره دریایی و جلب قطعنامههای بینالمللی علیه ایران شکست خورده است و اکنون به جنگ روانی و تبلیغات کذب درباره فروپاشی اقتصادی روی آورده تا زمینهساز ناآرامیهای داخلی شود.
وی این تلاشها را با توجه به آمادگی مردم و تجربه پیروزیهای گذشته محکوم به شکست دانست و بر ضرورت مدیریت هوشمندانه تورم و بازار ارز توسط دولت برای خنثیسازی تحرکات دشمن تأکید کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی در ارزیابی تحولات لبنان و حملات رژیم صهیونیستی گفت: جنگها دارای فراز و نشیب هستند. حزبالله لبنان که پس از اشغال ۱۹۸۲ متولد شد، توانست در سال ۲۰۰۰ و جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی را شکست دهد. امروز نیز لبنان با وجود محاصره، بار دیگر سربلند خواهد شد و خشم انباشته مردم، پاسخی به مراتب سختتر و دردناکتر از گذشته به جنایات اسرائیل خواهد داد. رضایی در پاسخ به ادعاهای نخستوزیر رژیم صهیونیستی تأکید کرد ایران حق خود را برای پاسخ به تجاوزات دشمن محفوظ میداند و برنامههای دفاعی کشور بدون توجه به تبلیغات انتخاباتی نتانیاهو به دقت دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به رهنمودها و هشدارهای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره طرحهای موهوم دشمن، خاطرنشان کرد: ایجاد دوگانههای کاذب سرابی بیش نیست و آمریکاییها نمیتوانند با انشقاقافکنی، خود را از استیصال در برابر جبهه مقاومت نجات دهند.