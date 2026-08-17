هرجا تفکر و اندیشه مورد توجه قرار گرفت شاهد پیشرفت کشور بودیم
یزد- خبرنگار کیهان:
امام جمعه یزد با بیان اینکه یکی از آسیبهای نظام آموزشی، کمرنگ شدن جایگاه تفکر و اندیشه و غلبه رویکرد حفظ مطالب و کسب نمره است، گفت: پیشرفتهای کشور در عرصههایی همچون فناوری نانو، صنعت موشکی و انرژی هستهای، نتیجه توجه به تفکر و اندیشه بوده است.
آیتالله محمدرضا ناصری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران و معاونان آموزش و پرورش استان یزد، با تأکید بر ضرورت حرکت در مسیر امام(ره)، شهدا و رهبر شهید، اظهار کرد: امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا رهرو واقعی راه امام، شهدا و رهبر شهیدمان باشیم.
وی با اشاره به اهمیت سبک زندگی در جوامع امروز افزود: امروز دنیا به موضوع سبک زندگی توجه ویژهای دارد و تلاش میکند الگوهای خاصی را در جوامع ترویج کند؛ اما هنگامی که سبک زندگی بر مبنای آموزههای الهی نباشد، زمینه بروز تعارض، ظلم و بیعدالتی در جامعه فراهم میشود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد، یکی از مسائل مهم و مورد غفلت را توجه به هدف زندگی عنوان کرد و گفت: باید از خود بپرسیم هدف زندگی انسان چیست؛ هدف حقیقی زندگی، سیر الیالله، رسیدن به کمال و قرب الهی است.
آیتالله ناصری ادامه داد: انسانی که در مسیر کمال حرکت میکند، همواره باید بیندیشد که چه مسیری را انتخاب کند تا سریعتر به مقصد برسد. خداوند نیز مسیر هدایت را از طریق فطرت انسانی و راهنمایی انبیا و اولیای الهی به ما نشان داده است.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش و مجاهدت در این مسیر بیان کرد: باید با تلاش، کوشش و مبارزه با وسوسههای شیطان در مسیر الهی حرکت کنیم و اجازه ندهیم شیطان در وجود و زندگی ما نفوذ کند.
امام جمعه یزد با اشاره به برنامهریزی دشمنان برای جلوگیری از رشد و پیشرفت کشورهای اسلامی تصریح کرد: دشمنان از سالها قبل برای جلوگیری از رشد و پیشرفت کشورهای مسلمان برنامهریزی کردهاند و یکی از اهداف آنان، جدا کردن نسل جوان از هویت الهی و دینی است.
وی افزود: دشمن تلاش میکند هویت مورد نظر خود را جایگزین هویت دینی و الهی فرزندان ما کند؛ چراکه انسانی که از هویت الهی فاصله بگیرد، امید و تکیهگاه حقیقی خود را از دست خواهد داد.
آیتالله ناصری با انتقاد از کمرنگ شدن جایگاه تفکر و اندیشه در نظام آموزشی اظهار کرد: متأسفانه تفکر و اندیشه در برخی بخشهای آموزشی جایگاه شایسته خود را از دست داده و گاهی آموزش به حفظ کردن مطالب و کسب نمره محدود شده است، در حالی که هرجا تفکر و اندیشه مورد توجه قرار گرفته، شاهد پیشرفتهای چشمگیری بودهایم.
وی با اشاره به پیشرفتهای کشور در عرصههای علمی و فناوری گفت: پیشرفتهای ایران در حوزههایی همچون صنایع موشکی، فناوری نانو، انرژی هستهای و دیگر عرصههای علمی، نتیجه توجه به تفکر، اندیشه و خلاقیت است و باید این روحیه در نظام آموزشی تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان یزد همچنین بر ضرورت تقویت قدرت تعقل در دانشآموزان تأکید کرد و گفت: عقل به انسان کمک میکند خوبی و بدی را تشخیص دهد و دوست را از دشمن تمییز دهد؛ بنابراین تربیت نسلی مؤمن، متفکر و برخوردار از قدرت تشخیص، از مهمترین وظایف نظام تعلیم و تربیت است. آیتالله ناصری در ادامه با اشاره به تحولات اجتماعی پس از شهادت رهبر شهید اظهار کرد: پس از شهادت رهبر شهید، تحول و روحیه جدیدی در جامعه شکل گرفته است و امروز شاهد حضور فعال دانشآموزان و نوجوانان در کنار بزرگترها در خیابانها و میدانها هستیم؛ این روحیه ارزشمند باید حفظ، تقویت و هدایت شود.
وی در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت نسل آینده گفت: دانشگاه فرهنگیان باید با تربیت معلمان مؤمن، متعهد و دغدغهمند، زمینه تقویت آموزش و پرورش و تربیت دانشآموزانی متعهد، مؤمن، متفکر و مسئولیتپذیر را فراهم کند.