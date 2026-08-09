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کد خبر: ۳۳۵۷۹۸
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
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رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان همدان در پی وقوع سانحه رانندگی جان باخت

همدان- خبرنگار کیهان: 
اسماعیل بابایی راغب رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان همدان در پی وقوع سانحه رانندگی در مسیر آزاد راه همدان- ساوه محدوده سه راهی فامنین جان خود را از دست داد.
به دلیل این سانحه، وسیله نقلیه پس از خروج از مسیر اصلی و چند بار غلت خوردن بر روی سقف فرود آمده و موجب مرگ راننده و مصدومیت سرنشین خودرو شده است.
 بر اساس اظهارات سرنشین این خودرو، خواب‌آلودگی راننده عامل خروج خودرو از مسیر اصلی و واژگونی سواری پژو پارس بوده است.

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