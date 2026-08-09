هیچ بیگانهای اجازه مدیریت بر تنگه هرمز را ندارد
همدان- خبرنگار کیهان:
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز مبادلات ترانزیتی جهان بر مدیریت حوزه تنگه هرمز متمرکز است، گفت: ملت بزرگ ایران اجازه مدیریت هیچ قدرت بیگانهای را بر تنگه هرمز نخواهد داد.
حمیدرضا حاجیبابایی اظهار کرد: تنگه هرمز و بابالمندب با اقتدار ایران و برادران مجاهد ما در یمن مدیریت میشود و ادعاهای آمریکا در برابر این اراده پوچ است.
وی با اشاره به تاریخچه دشمنیهای استکبار جهانی با ملت ایران گفت: دشمنان نظام اسلامی از همان روزهای نخستین انقلاب تاکنون، با راهاندازی جنگهای مختلف و تحمیل فشارهای همهجانبه به دنبال شکست اراده این ملت بودهاند، اما هر بار با دیوار محکم ایستادگی و اشتباه محاسبات خود مواجه شدهاند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ رسانهای، روانی، اقتصادی و فرهنگی قرار داده است و هدف اصلی آن ایجاد شکاف میان مردم و نظام است، اما هر بار با انسجام ملت ایران ناکام مانده است.
حاجیبابایی گفت: هر اقدامی که موجب تضعیف روحیه مردم، ایجاد اختلاف، افزایش ناامیدی یا برهم زدن آرامش جامعه شود، میتواند در راستای اهداف دشمن ارزیابی شود و مسئولان باید نسبت به این موضوع حساس باشند.
وی ادامه داد: ایجاد گرانیهای کاذب، احتکار، سوءاستفاده از شرایط، اخلال در بازار و هر اقدامی که معیشت مردم را با مشکل روبهرو کند، تنها یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه میتواند در مسیر جنگ ترکیبی دشمن قرار گیرد و باید با آن برخورد جدی شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رهبری در مدیریت کشور گفت: عبور کشور از بحرانهای مختلف در گرو حفظ وحدت و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب است و همه مسئولان باید از هرگونه اقدام یا موضعی که به ایجاد دوگانگی در جامعه منجر شود، پرهیز کنند.
وی افزود: حوادث اخیر نشان داد ملت ایران در بزنگاههای حساس، اختلافنظرهای داخلی را کنار گذاشته و در دفاع از کشور، تمامیت ارضی و آرمانهای انقلاب اسلامی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه دشمن زبان زور را میفهمد، تصریح کرد: تجربه نشان داده نمیتوان به وعدهها و تفاهمنامههای آمریکا اعتماد کرد و تنها مؤلفهای که دشمن را وادار به عقبنشینی میکند، مؤلفه قدرت، اقتدار دفاعی و پاسخهای موشکی است.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با قدردانی از فعالیت گسترده موکبهای مردمی در ایام اربعین گفت: حضور پرشور مردم در خدمترسانی به زائران حسینی، جلوهای از همبستگی، ایثار و سرمایه اجتماعی ملت ایران است.
حاجیبابایی افزود: مردم با امکانات شخصی و روحیه جهادی، صحنههای کمنظیری از همدلی و نوعدوستی را در مراسم اربعین به نمایش گذاشتهاند که این روحیه، یکی از مهمترین سرمایههای کشور در عبور از مشکلات است.