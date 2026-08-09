17مرداد روز پاسداشت خبرنگاران مجاهد بصیر است

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم‌(ع) و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاری با صدور پیام مشترک، روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریک گفتند.

در پیام مشترک سردار علی‌ افضلی و حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی بااشاره به اینکه خبرنگاران مجاهدان عرصه بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی هستند آمده است،

۱۷ مردادماه فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های دلسوزانه قشری متعهد و بصیر به نام خبرنگار است که الگوی آنان شهیدانی همچون صارمی و شهیدان عزیز رسانه‌ای برای رساندن پیام حقیقت، جان برکف مبارزه کردند و در خون پاک خود غلطیدند تا چهره اسلام و انقلاب اسلامی توسط خناسان رسانه‌ای و مزدور خراش برندارد.

آنان در پیام خود افزوده‌اند: خبرنگاری رسالتی خطیر در آگاهی‌بخشی و روشنگری جامعه است. روز خبرنگار، یادآور تلاش‌ها و ایثارگری‌های قلم‌به‌دستانی است که با تعهد و صداقت، صدای بی‌صدایان و چشمان بینای حقیقت‌جویان هستند، به گفته فرمانده شهید سپاه سردار سلامی اثر قلم شما از موشک‌ها بیشتر نباشد کمتر نیست.