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کد خبر: ۳۳۵۷۹۶
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
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17مرداد روز پاسداشت خبرنگاران مجاهد بصیر است

شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
فرمانده سپاه قمربنی‌هاشم‌(ع) و مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه چهارمحال و بختیاری با صدور پیام مشترک، روز خبرنگار را به خبرنگاران تبریک گفتند.
در پیام مشترک سردار علی‌ افضلی و حجت‌الاسلام محمدرضا محمدی بااشاره به اینکه خبرنگاران مجاهدان عرصه بصیرت‌افزایی و امیدآفرینی هستند آمده است، 
۱۷ مردادماه فرصتی برای پاسداشت تلاش‌های دلسوزانه قشری متعهد و بصیر به نام خبرنگار است که الگوی آنان شهیدانی همچون صارمی و شهیدان عزیز رسانه‌ای برای رساندن پیام حقیقت، جان برکف مبارزه کردند و در خون پاک خود غلطیدند تا چهره اسلام و انقلاب اسلامی توسط خناسان رسانه‌ای و مزدور خراش برندارد.
آنان در پیام خود افزوده‌اند: خبرنگاری رسالتی خطیر در آگاهی‌بخشی و روشنگری جامعه است. روز خبرنگار، یادآور تلاش‌ها و ایثارگری‌های قلم‌به‌دستانی است که با تعهد و صداقت، صدای بی‌صدایان و چشمان بینای حقیقت‌جویان هستند، به گفته فرمانده شهید سپاه سردار سلامی اثر قلم شما از موشک‌ها بیشتر نباشد کمتر نیست.

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