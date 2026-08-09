مشهد- خبرنگار کیهان‌:

تولیت آستان قدس رضوی گفت: موضوع تأمین پارکینگ زائران را سال‌هاست که از مسئولان پیگیری می‌کنم، اما هنوز اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.

آیت‌الله احمد مروی در جلسه مشورتی دهه پایانی صفر با حضور نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی و مدیران شهری و استانی افزود: در طول سال چه تعداد پروژه مشخص برای زائران در مشهد اجرا می‌شود؟ آیا مدیریت شهرداری مشهد می‌تواند بگوید زائران به من ارتباطی ندارند؟

وی بیان کرد: انتظار می‌رود کارگروه ملی زیارت به‌ ویژه در مناسبت‌هایی همچون دهه پایانی ماه صفر، تصمیمات کلان و راهگشا در حوزه‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل برون‌شهری و درون‌شهری، اسکان، تأمین نیازهای ضروری زائران، ارائه آمار دقیق، افزایش ظرفیت ناوگان ریلی، اتوبوسی و هوایی، نظارت بر قیمت بلیت، ایمن‌سازی جاده‌های منتهی به مشهد، توسعه مجتمع‌های خدماتی، پارکینگ‌ها و مراکز اقامتی اتخاذ کند.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین بر ضرورت پیگیری مستمر موضوعات مرتبط با زیارت در طول سال از سوی دبیرخانه کارگروه ملی زیارت تأکید کرد و گفت: توسعه ناوگان حمل‌ونقل شهری، تولید و عرضه محصولات فرهنگی، ارتقای امنیت و ایمنی زائران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغی و نظارت بر عملکرد اصناف و مراکز خدمات‌رسان باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا هیچ فرد یا مجموعه‌ای اعم از دولتی یا خصوصی، با گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب یا ارائه خدمات نامناسب، حقوق زائران حضرت رضا‌(ع) را تضییع نکند.

به گفته وی، دستگاه‌های مختلف از برکت حضور زائران درآمدهای قابل‌توجهی کسب می‌کنند؛ اما چه میزان از این درآمدها صرف رفاه و خدمت‌رسانی به زائران می‌شود؟

مروی ادامه داد: آستان قدس برای اداره حرم مطهر هیچ مطالبه‌ای ندارد و سالانه حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اداره حرم و ارائه خدمات به زائران هزینه می‌کند و در این زمینه هیچ نیازی به کمک دیگران ندارد؛ اما آیا رسیدگی به خیابان‌های اطراف حرم، تأمین پارکینگ و خدمات شهری زائران نیز باید بر عهده آستان قدس باشد؟

وی عنوان کرد: آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر در قبال تأمین پارکینگ زائران مسئولیتی ندارند؟ اگر ندارند، پس مسئول این موضوع چه نهادی است؟ فضای زیرگذر حرم مطهر، در حقیقت پارکینگ نیست، بلکه رواق است. در گذشته نیازی به این فضاها وجود نداشت و به‌طور موقت در اختیار مدیریت شهری قرار گرفت، اما امروز با افزایش شمار زائران، این فضاها برای ایجاد رواق مورد نیاز حرم مطهر است.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرائی از محل حضور زائران درآمدهای قابل‌توجهی دارند، بیان کرد: همچنین دولت از گردش مالی شهر و مالیات‌های مرتبط با حضور زائران داخلی و خارجی بهره‌مند می‌شود. انتظار ما این است که بخشی از این درآمدها صرف ارتقای خدمات به زائران شود.

مروی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم توجه به مسائل فرهنگی پیرامون حرم مطهر، بر ضرورت ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه تأکید کرد و گفت: آستان قدس رضوی سالانه میلیاردها تومان برای تهیه و اهدای چادر در مبادی ورودی حرم مطهر هزینه می‌کند، اما آیا سایر دستگاه‌های مسئول در این زمینه وظیفه‌ای ندارند؟

استاندار خراسان رضوی نیز گفت: انتظار می‌رود مدیران با محوریت مردم و بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم‌ دهه پایانی صفر را فراهم کنند و در این راستا جلسات مقدماتی با موضوعات و برنامه‌های اجرائی مختلف برگزار خواهد شد.

غلامحسین مظفری ادامه داد: با توجه به ظرفیت عظیم معنوی و فرهنگی خراسان رضوی و مشهد مقدس، دستگاه‌های اجرائی باید برای تقویت سنت‌های حسنه و ارتقای کیفیت برگزاری آیین‌های مذهبی تلاش کنند.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: شهادت امام رضا‌(ع) ظرفیت تبدیل شدن به بزرگ‌ترین مراسم مذهبی کشور را دارد؛ همان‌گونه که اربعین به بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی در عراق تبدیل شده است. باید هر سال از تجربه‌های گذشته استفاده و تلاش کنیم این مراسم با شکوه بیشتر و خدمات شایسته‌تر برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی نیز گفت: تجربه نشان داده است که مدیریت این شهر باید بر عهده مدیران و مسئولانی باشد که با ظرفیت‌ها، شرایط و اقتضائات مشهد آشنایی کامل دارند. هر زمان مدیریت امور از اختیار مسئولان مشهد خارج شده و افراد ناآشنا با شرایط این شهر در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کرده‌اند، مشکلاتی به وجود آمده است.

آیت‌الله احمد علم‌الهدی خواستار واگذاری مدیریت برنامه‌های ملی برگزار شده در مشهد به مسئولان این شهر شد و گفت: لازم است به مسئولان کشوری اعلام شود که اجرای برنامه‌های بزرگ در مشهد با مدیریت مسئولان محلی انجام شود و از مداخلات غیرضروری که روند اجرای مراسم را با مشکل مواجه می‌کند، جلوگیری شود.

به گفته وی، نباید زائران به دلیل بسته شدن مسیرها، ناچار باشند مسیرهای طولانی را پیاده طی کنند و لازم است برای تردد و افزایش رفاه آنان تدابیر مؤثری اتخاذ شود.