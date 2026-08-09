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کد خبر: ۳۳۵۷۹۴
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
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خطيب جمعه شیراز:

ولایت رمز پیروزی و کلید عبور از مهلکه‌هاست

شیراز- خبرنگار كيهان: 
امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به جایگاه قرآن در جامعه، گستردگی سفره قرآن در میان آحاد جامعه را نعمتی عظیم و از شاخص‌های اصلی و غیرقابل‌انکارِ موفقیت نظام اسلامی دانست و با مقایسه وضعیت انس با قرآن در دوران پیش از انقلاب و امروز، بر لزوم ارائه گزارش دقیق و علمی از این پیشرفت توسط اهل فضل و عالمان تأکید کرد.
آیت‌الله دژکام با بیان اینکه ملاک کارآمدی نظام نباید از الگوهای غربی ترجمه شود، خاطرنشان کرد: انس با قرآن زیربنای حقیقی پیشرفت است و هر محاسبه‌ای غیر از این، دچار «خطای محاسباتی» است. 
وي همچنین با اشاره به وجود جنگ فرهنگی با دشمن، از مردم خواست در عرصه عفاف و حجاب و ترویج فرهنگ قرآنی، وظایف خود را انجام دهند و کارها را به دولت واگذار نکنند.
امام جمعه شیراز در ادامه، فرا رسیدن سالروز رحلت پیامبر اکرم‌(ص) و شهادت امام حسن مجتبی‌(ع) در 
۲۸ صفر و نیز سالروز شهادت امام رضا‌(ع) را به محضر حضرت ولی‌عصر‌(عج) و مؤمنان تسلیت گفت و از مردم خواست در این ایام حضوری پرشکوه داشته باشند.
خطيب جمعه شيراز با استناد به حدیثی از امام رضا‌(ع) درباره نقش امام در جامعه، ولایت را رمز پیروزی و کلید عبور از مهلکه‌ها دانست و از جریان‌های سیاسی خواست سهم‌خواهی و رقابت‌های جناحی را کنار بگذارند و در مسیر منافع نظام و مردم حرکت کرده و صادقانه از ولی امر اطاعت کنند. دژکام در بخش دیگری از خطبه‌ها، فرا رسیدن روز خبرنگار، سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی، روز وقف و سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم را گرامی داشت و ضمن قدردانی از واقفان و تلاش‌های جهاد دانشگاهی، یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مدافع حرم را گرامی داشت.

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