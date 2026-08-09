مذاکره برای رژیم حقوقی تنگه هرمز معنا ندارد

ساری- خبرنگار کیهان:

در وضعیت جنگیِ امروز، مذاکره برای رژیم حقوقی تنگه هرمز چه معنایی دارد؟

آیت‌الله محمدی لائینی نماینده مقام معظم رهبری در استان مازندران با اشاره به درخواست دو کمک توسط امام حسین‌(ع) در عصر عاشورا، گفت: اول فرمودند: آیا کسی هست که مرا یاری کند و دوم اینکه آیا کسی هست که از حرم و اهل بیت‌(ع) دفاع کند، آن روز کسی جواب نداد اما امروز شما مردم با اهدای 200 هزار شهید هم از حرم دفاع کردید هم به ندای حضرت لبیک گفتید.

عضو مجلس خبرگان رهبری با سالروز شهادت شهید محمود صارمی‌(17 مردادماه) با تبریک روز خبرنگار، ابراز داشت: از زحمات و خدمات جامعه خبرنگاران صمیمانه تقدیر و تشکر داریم.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه ساری با اشاره به همایش بزرگ اربعین، عنوان کرد: از ایران عزیز بیش از 3 میلیون نفر در این همایش شرکت کردند، امسال کربلا پذیرای 22 میلیون نفر زوار اربعینی بود که جای تقدیر دارد.

وی افزود: از مسئولانی که تدارکات رفت و برگشت سه میلیون نفر در طول دو هفته مدیریت کردند، از دولت، مسئولین اجرائی و خادمان مواکب تقدیر و تشکر داریم.

وی ادامه داد: ایام گرماست، باز هم صرفه‌جویی را سرلوحه و سبک زندگی خود قرار دهید، درجه کولر را شده یک درجه کمتر کنید تا در مجموع شاهد پیشگیری از اسراف باشیم.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به نامه استاندار مازندران به ریاست محترم جمهور و در نتیجه وزیر کشور در رابطه با موضوع برنج، عنوان کرد: این مسئله را بنده در خطبه‌های دو هفته گذشته اعلام کردم بابت ممنوعیت واردات برنج که البته نیاز به پیگیری دارد تا کشاورز در جهت خودکفایی دچار خسران نشود.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه پیامبر اکرم‌(ص) دو مشکل را برای آینده پیش‌بینی کرده بود، اعلام کرد: یکی خطر فتنه‌ها و راهکار برون‌رفت از آنان بود که تمسک به ثقلین است، دوم پیش‌بینی مصائب زیاد برای اهل بیت‌(ع) خودشان راهکار آن را نیز صبر بیان فرمودند که سرنوشت اسلام را رقم می‌زند.

وی اذعان کرد: امروز هم ما شاهد مصیبت و فتنه‌‌های فراوانی هستیم، جنگ آمریکا با ما شوخی نیست، دشمنمان را نباید دست‌کم بگیریم، اغتشاشات و جنگ اول و دوم؛ شهادت بچه‌های مدرسه میناب، ماجرای لامرد، شهدای قشم و جنوب و... البته بدتر از مصیبت نمکی است که برخی‌ها روی زخم ما می‌پاشند، است.

وی با اشاره به وضعیت جنگی و حضور فرماندار یکی از شهرهای مازندران در مراسم مهمانی آنچنانی و رقصش به‌طوری که شاید برای مرگ بر آمریکا تا این اندازه دستش را بلند نکرده بود‌، اینها همان نمک روی زخم است.

وی با گرامیداشت 12 مرداد ماه روز تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، اذعان داشت: ما به مذاکره‌کنندگان هشدار می‌دهیم شما به پیام رهبر عزیزمان که به‌مناسبت روز خلیج‌فارس و اربعین شهادت رهبری صادر کردند توجه کرده و فراموش نکنند، اصلا الان وقت مذاکره رژیم حقوقی تنگه هرمز نیست هروقت پیروزی محقق شد آن زمان به این مسائل هم خواهیم پرداخت.