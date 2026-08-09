کد خبر: ۳۳۵۷۹۲
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۸
خرید تضمینی ۱۸ هزار و ۶۹۷ تن گندم در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از تداوم روند خرید تضمینی گندم در استان خبر داد و گفت: تا تاریخ ۱۱ تیرماه، مجموع خرید تضمینی گندم توسط مراکز خرید استان به ۱۸ هزار و ۶۹۷.۳ تن رسیده که از این میزان، ۱۷ هزار و ۴۶۷.۶ تن در سامانه سیفا به ثبت رسیده است.
عسگر قنبری با اشاره به تداوم عملیات خرید تضمینی گندم در سطح استان اظهار کرد: فرآیند خرید محصول گندم کشاورزان از ابتدای فصل برداشت با همکاری مراکز خرید، کارخانههای آرد، تعاونیهای روستایی و دستگاههای مرتبط با نظم و برنامهریزی مناسب در حال انجام است و تلاش میشود محصول تولیدکنندگان در کوتاهترین زمان ممکن تحویل و ثبت شود.