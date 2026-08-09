توسعه متوازن در حوزه سلامت اولویت مهم مدیریت فارس
شيراز- خبرنگار كيهان:
استاندار فارس با تأکید بر اینکه تأمین سلامت و رفاه مردم، پیشنیاز حرکت جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت است، گفت: توسعه متوازن بهویژه در حوزه سلامت، از اولویتهای مهم مدیریت استان بوده و برنامهریزی برای ارتقای شاخصهای سلامت در همه مناطق فارس با جدیت دنبال میشود.
حسینعلی امیری در آیین افتتاح سه پروژه مهم حوزه سلامت در شیراز اظهار کرد: جامعهای که سلامت و رفاه آن تأمین نشود، نمیتواند انتظار حرکت و پیشرفت داشته باشد؛ از این رو توسعه زیرساختهای درمانی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و کاهش فاصله میان مناطق مختلف، از برنامههای اصلی استان است.
وی با اشاره به اینکه برخی شهرستانها در ابتدای آغاز به کار مدیریت استان از شرایط مطلوبی در شاخصهای سلامت برخوردار نبودند، افزود: توازن مناسبی میان مناطق مختلف وجود نداشت و به همین دلیل با برنامهریزی هدفمند، تلاش شده است شاخصهای سلامت در شهرستانهای مختلف استان ارتقا یابد.
استاندار فارس با اشاره به بازدید از دو پروژه حوزه بهداشت و درمان در شهرستانهای کوهچنار و کازرون، خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام، توسعه زیرساختهای سلامت در مناطق مختلف و توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.
امیری ادامه داد: سه پروژه افتتاحشده حوزه سلامت شیراز که عملیات اجرائی آنها از سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، با تأمین اعتبار لازم و تلاش رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همکاران پرتلاششان در سال اخیر نهائی و آماده بهرهبرداری شدند.
وی تأکید کرد: ارتقای کیفیت خدمات درمانی و تحقق عدالت در سلامت، نیازمند تداوم برنامهریزی، تأمین منابع و همکاری همه دستگاههای مرتبط است و مدیریت استان این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.