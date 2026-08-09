اصفهان- خبرنگار کیهان:

در یادواره عملیات والفجر ۲ و شهید ردانی‌پور دراصفهان یاد و خاطره شهدای این عملیات سرنوشت‌ساز گرامی داشته شد.

مراسم یادواره عملیات والفجر ۲ و بزرگداشت نقش‌آفرینان این عملیات سرنوشت‌ساز، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان، آزادگان و جمعی از مسئولان استانی، در سالن گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

عملیات والفجر ۲ از ۲۹ تیر تا ۱۳ مرداد سال ۱۳۶۲، به مدت ۱۴ روز، با رمز مقدس «یا الله» در مناطق عملیاتی غرب کشور اجرا شد و در این نبرد سخت و نفس‌گیر، استان اصفهان ۱۱۲ شهید والامقام و ۲۶۷۰ جانباز سرافراز را به کاروان انقلاب اسلامی تقدیم کرد.

شهید حجت‌الاسلام مصطفی ردانی‌پور از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس و از روحانیون تأثیرگذار جبهه‌های نبرد بود که پس از حضور در مسئولیت‌های فرهنگی و فرماندهی در عملیات والفجر ۲ در مرداد سال ۱۳۶۲ به شهادت رسید، اما پیکر این فرمانده شهید تاکنون شناسایی نشده و وی در شمار شهدای مفقودالاثر دفاع مقدس قرار دارد.