دیپلماسی مقابل سعودی بیفایده است، این رژیم باید تنبیه و تحقیر شود
سرويس خارجي-
شیخ اکرم الکعبی اعلام کرد که دیپلماسی با ریاض نتیجهای ندارد و بر ضرورت پاسخ نظامی مناسب تأکید کرد و گفت: «تنبیه و گوشمالی آلسعود جز با یک پاسخ نظامی محقق نمیشود.»
در چارچوب نگاه واقعگرایانه ساختاری و موازنه قوا، رقابت ژئوپلیتیک میان بازیگران منطقهای غرب آسیا نه صرفاً محصول اختلافات ایدئولوژیک، بلکه بازتابی از تلاش مستمر برای حفظ یا تغییر موازنه قدرت و جلوگیری از تحمیل هژمونی است. با این نگاه، گروههای مقاومت عراقی بهعنوان بازیگران مؤثر و برخوردار از مشروعیت و عمق استراتژیک، نقش موازنهگر را ایفا میکنند و از طریق منطق بازدارندگیِ متقابل، هزینههای تجاوز و مداخله را برای طرف مقابل افزایش میدهند. این منطق نشان میدهد که دیپلماسیِ صرف در شرایطی که ساختار قدرت منطقهای نامتوازن و رفتارهای خصمانه نهادینهشده باشد، نمیتواند جایگزین ظرفیتهای دفاعی و استراتژیک شود. از این رو، تقویت آمادگی عملیاتی و هماهنگی میان نیروهای مقاومت، نه نشانه تهاجمگرایی، بلکه ضرورتی عقلانی برای حفظ تعادل و دفاع از حاکمیت و امنیت ملی در برابر تهدیدات بیرونی محسوب میشود.
برای حفظ تعادل قدرت در منطقه غرب آسیا، گروههای مقاومت باید فراتر از واکنشهای موقت، توانمندیهای خود را بهصورت پایدار تقویت کنند تا هرگونه اقدام خصمانه از سوی طرف مقابل با هزینههای سنگینی همراه شود. این رویکرد نشان میدهد که هماهنگی و افزایش آمادگی میان نیروهای مقاومت، فقط برای دفاع فوری نیست، بلکه راهی برای تثبیت امنیت پایدار و جلوگیری از تضعیف تدریجی حاکمیت ملی است. در چنین شرایطی، حمایت مردمی و عمق استراتژیک این گروهها- یعنی داشتن حمایت گسترده مردمی، نفوذ اجتماعی و سیاسی در جامعه، شبکههای محلی و توانایی ادامه فعالیت حتی در شرایط فشار و محدودیت- به آنها امکان میدهد با تکیه بر توان داخلی و همکاریهای منطقهای، معادله قدرت را به نفع ثبات و استقلال تغییر دهند و از سلطه یکجانبه تحمیلی در منطقه جلوگیری کنند.
پاسخ موشک با موشک است
شیخ اکرم الکعبی، دبیرکل جنبش نجبای عراق، اعلام کرد که گزینه دیپلماسی با عربستان نتیجهبخش نیست و این کشور در پشت بیشتر توطئههایی قرار دارد که عراق و مردم آن را نشانه گرفته است. به گزارش مهر به نقل از شبکه المسیره، او همچنین گفت: «دستان آلسعود به خون فرزندان عراق آلوده است که نتیجه آن هزاران بسته انفجاری است که عربستان آن را تأمین مالی کرده و آنها را برای کشتار بیگناهان ارسال کرده است.» وی، در ادامه با انتقادات تندی علیه عربستان، این کشور را به رفتار خصمانه علیه مسلمانان و در عین حال همراهی با رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام متهم کرد. الکعبی همچنین درباره نحوه پاسخ به عربستان اظهار کرد: «تنبیه و گوشمالی آلسعود جز با یک پاسخ نظامی مناسب محقق نخواهد شد، پاسخی که وفاداری به خون پاک شهدای ما- از فرزندان حشدالشعبی- را که به دست خائنانه آنها شهید شدند، جامه عمل بپوشاند. موشک تنها با موشک و آتش تنها با آتش پاسخ داده میشود.»
تأکید فرماندهان مقاومت بر افزایش سطح آمادگی
همچنین هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، با شماری از فرماندهان سازمان حشدالشعبی درباره تقویت هماهنگیها میان نهادهای ذیربط و بررسی وضعیت عملکرد میدانی و ارتقای سطح آمادگی آنها گفتوگو کرد. براساس این گزارش، هادی العامری، روز شنبه، در دفتر خود در بغداد میزبان شماری از فرماندهان حشدالشعبی بود و در این دیدار آخرین تحولات میدانی و اوضاع مرحله کنونی و همچنین راههای ارتقای توانمندیهای لازم نیروهای حشد و نیروهای امنیتی بررسی شد. در این دیدار بر اهمیت حفظ سطح بالای آمادگی میدانی در برابر چالشهای مختلف تأکید شد. چندی قبل نیز رسانههای عراقی از افزایش سطح آمادگی امنیتی و رزمی نیروهای این کشور بنا به دستور فرمانده کل نیروهای مسلح خبر داده بودند.
خبر دیگر نیز آنکه آیتالله سید یاسین الموسوی، امام جمعه بغداد و استاد حوزه علمیه نجف اشرف، تأکید کرده است: طرحهایی در دست اجراست که تام باراک، مسئول آمریکایی، از طریق آنها درصدد ایجاد درگیریهای داخلی و ایجاد شکاف در وحدت نیروهای مسلح عراق و سوقدادن آنها به سمت رویارویی با گروههای مقاومت و اقلیم است. وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام نیروهای مسلح عراق تصریح کرد که خون شیعی خطقرمز است و باید از هرگونه تلاش برای کشاندن نیروهای عراقی به فتنههایی که با هدف تضعیف دولت و ساختار نظامی کشور صورت میگیرد، جلوگیری کرد. امام جمعه بغداد در پایان با تأکید بر ضرورت وحدت ملی گفت: «اختلافات مذهبی و سیاسی نباید مانع وحدت صفوف در برابر دشمن مشترک یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شود... همه فرزندان ما در نیروهای امنیتی، حشدالشعبی و مقاومت، برادران ما هستند و هرگونه تلاش برای تجزیه این وحدت یا استفاده از زور علیه هر یک از این طرفها، با آگاهی و وحدت مردم مواجه خواهد شد.»