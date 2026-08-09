سرویس خارجی-

روزنامه آمریکایی با اشاره به ته‌کشیدن ذخایر تسلیحاتی آمریکا در جنگ با ایران که به «نابودی قدرت بازدارندگی آمریکا» منجر شده، نوشت، بازسازی این ذخایر ممکن است بیش از 2 سال زمان ببرد.

ته‌کشیدن تسلیحات راهبردی آمریکا در جنگ با ایران این روزها به مهم‌ترین خبر رسانه‌های آمریکایی تبدیل شده است. هفته گذشته بود که رویترز نوشت: «ارتش آمریکا در جریان جنگ پنج‌ماهه با ایران، بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های دوربرد و بسیار دقیق خود را مصرف کرد و به همین دلیل است که ترامپ مقابل ایران عقب نشست». به دنبال گزارش رویترز، شبکه سی‌ان‌ان هم گزارش داد که ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران حدود ۸۰درصد از ذخایر سیستم‌های دفاع هوایی کلیدی خود به‌ویژه موشک‌های رهگیرش را مصرف کرده است. سی‌ان‌ان این را هم نوشت که نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید هم بر سر موضوع کاهش ذخایر موشک‌های آمریکا به مشاجره کشیده است. به‌دنبال آن «وال‌استریت‌ژورنال» ابعاد جدیدی از این بحران را رسانه‌ای کرد و نوشت: درز اطلاعات درباره ته‌کشیدن موشک‌های آمریکایی در جنگ با ایران، ترامپ را از شدت خشم دیوانه کرده است. همزمان برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی نوشتند: ژنرال «دن کین» رئیس ستاد ارتش آمریکا نیز به‌عنوان ارشدترین مقام نظامی این کشور درباره کاهش شدید مهمات نظامی آمریکا در جنگ با ایران به ترامپ هشدار داده بود، هم پیش از آغاز تجاوز به ایران و هم پس از تجاوز. وال‌استریت‌ژورنال همچنین فاش کرد که ترامپ پس از نشست کابینه در کمپ دیوید، مستقیماً با «استیون فاینبرگ»، معاون وزیر دفاع، تماس گرفته و درباره وضعیت ذخایر مهمات پنتاگون گفت‌وگو کرده است. شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز هم از برگزاری جلسه اضطراری پنتاگون به منظور بررسی این بحران خبر داد اقدامی که نشان می‌دهد معضل کمبود تسلیحات در ارتش آمریکا نمایشی نبوده و کاملاً جدی است.

همچنان تیتر رسانه‌ها

موضوع «ته‌کشیدن تسلیحات آمریکا در جنگ با ایران» همچنان در محافل سیاسی و رسانه‌ای آمریکا با جدیت پیگیری می‌شود. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال در جدیدترین گزارش خود به نقل از مقامات دولت آمریکا نوشته است که دونالد ترامپ، دستور تحقیقات جدیدی را در مورد افشای اطلاعات مربوط به ذخایر مهمات پنتاگون صادر کرده است؛ اقدامی که از خشم او نسبت به این افشاگری‌ها و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌های جنگ ایران حکایت دارد.

در جدیدترین این گزارش‌ها، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از «منابع آگاه» فاش کرد که موجودی موشک‌های رهگیر پاتریوت آمریکا در بحبوحه جنگ با ایران به کمتر از ۱۷۰۰ سقوط کرده است. این روزنامه می‌نویسد: «دو نفر که از وضعیت این زرادخانه مطلع هستند و به شرط ناشناس‌ماندن صحبت کردند، گفتند که آمریکا در حال حاضر کمتر از ۱۷۰۰ فروند از این موشک‌ها را در اختیار دارد.» به نوشته نیویورک‌تایمز، جایگزینی بیش از ۱۵۰۰ فروند موشک پاتریوت که در جریان جنگ با ایران مصرف شده، ممکن است بیش از دو سال برای آمریکا زمان ببرد. این گزارش تأکید می‌کند که دفع حملات ایران، ذخایر موشک‌های پدافند هوایی آمریکا را چنان تحلیل برده که این کشور ناگزیر شده تحویل سفارش‌ها به مشتریان اروپایی و آسیایی خود را به تعویق بیندازد.این روزنامه همچنین هشدار می‌دهد: «برخی مقامات آمریکایی بیم آن دارند که کره‌جنوبی و ژاپن به توانایی آمریکا برای دفاع از آنها با تسلیحات متعارف شک کنند و بیشتر به سمت توسعه جنگ‌افزارهای هسته‌ای خود برای ایجاد یک بازدارندگی معتبرتر متمایل شوند.»

نیویورک‌تایمز با اشاره به نابودی قدرت بازدارندگی آمریکا به خاطر کاهش این تسلیحات نوشته است: در آسیا، پیامدهای این بحران حتی جدی‌تر است. فرماندهی هند-اقیانوسیه آمریکا که برای مقابله با تهدید چین در تایوان آماده می‌شد، بخش زیادی از موشک‌های دوربرد و پدافند هوایی خود را به خاورمیانه منتقل کرده است. این انتقال، قدرت بازدارندگی آمریکا در برابر کره‌شمالی را هم تضعیف کرده و نگرانی‌هایی را در میان متحدان آسیایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن ایجاد کرده است. برخی مقامات آمریکایی نگرانند که این کشورها به سمت دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خود متمایل شوند. به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ که از پوشش خبری این بحران به خشم آمده، یک شکار گسترده برای یافتن عاملان افشاگری در دولت دستور داده و خواستار پیگردهای کیفری است. او در ملأعام کمبود مهمات را انکار کرده و آن را به گردن دولت بایدن می‌اندازد، اما در خفا به مشاورانش گفته است که هرگونه بحث در این‌باره، به دشمنان نشانه ضعف می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، کاخ‌سفید و پنتاگون با صدور بیانیه‌هایی، هرگونه کمبود را تکذیب کرده‌اند، اما ارقام و تحلیل‌های کارشناسی خلاف این را نشان می‌دهد. کارشناسان نظامی تأکید دارند که کاهش ذخایر موشک‌های دوربرد که در جنگ با ایران به‌شدت مصرف شده‌اند، یک پنجره آسیب‌پذیری برای آمریکا ایجاد کرده است. روسیه و چین با استفاده از ماهواره‌های جاسوسی و منابع عمومی، این کاهش را به دقت زیر نظر دارند و ممکن است محاسبات خود را براساس آن تنظیم کنند. در پایان این گزارش آمده است: در نهایت، آنچه به عنوان یک جنگ محدود با وعده پیروزی سریع آغاز شد، به بحرانی راهبردی تبدیل شده که زنجیره‌های تامین سلاح آمریکا را از آسیا تا اروپا تحت تاثیر قرار داده است. بازسازی ذخایر مصرف‌ شده سال‌ها زمان می‌برد و در این فاصله، آمریکا در موقعیتی ضعیف‌تر از هر زمان دیگری از پایان جنگ سرد قرار خواهد داشت.

تشدید اختلافات در پنتاگون

اظهارات مایکل استیل، تحلیلگر شبکه آمریکایی «MS NOW» هم از تشدید اختلافات در دولت دونالد ترامپ بر سر جنگ ایران و کمبود شدید مهمات حکایت دارد؛ اختلافاتی که به گفته او، دولت را به مرحله‌ای تازه از مقصرسازی و یافتن «قربانی» برای ناکامی‌های جنگ کشانده است. استیل با استناد به گزارش روزنامه واشنگتن‌پست، درباره درگیری ترامپ و «هگزت» در کمپ دیوید گفت: ترامپ از وزیر جنگ خود درباره کمبود شدید مهمات و اینکه چرا ظاهراً درباره وضعیت ذخایر تسلیحاتی آمریکا اطلاعات نادرست دریافت کرده، توضیح خواسته است. به گفته استیل، هگزت به‌جای پذیرش مسئولیت، معاون خود را مقصر دانسته و مدعی شده است که او نتوانسته رئیس‌جمهور را در جریان وضعیت واقعی ذخایر مهمات قرار دهد.

روزنامه واشنگتن‌پست هم در گزارشی اختصاصی فاش کرد: وزارت جنگ آمریکا در پی کاهش شدید ذخایر تسلیحاتی این کشور در جریان جنگ با ایران، به شرکت‌های تسلیحاتی دستور داده است تولید و تحویل سلاح‌های موردنیاز ارتش را به‌طور چشمگیری افزایش دهند؛ اقدامی به گفته منابع آمریکایی نشان می‌دهد واشنگتن برای بازسازی ذخایر مهمات خود با یک چالش جدی صنعتی و مالی مواجه شده است. به گزارش فارس به نقل از واشنگتن‌پست، «استیو فاینبرگ»، معاون وزیر جنگ آمریکا، روز چهارشنبه در یادداشتی خطاب به مدیران صنایع دفاعی از آنها خواسته است حداکثر ظرف ۲۱ روز برنامه‌های خود را برای تسریع تولید و تحویل تسلیحات ارائه کنند. «فاینبرگ» در این نامه از شرکت‌های تسلیحاتی خواسته است برنامه‌هایی ارائه کنند که به زمان‌بندی‌های بسیار سریع‌تر و تهاجمی‌تر برای تحویل و همچنین افزایش ظرفیت تولید منجر شود. گزارش مجله تایم هم نشان می‌دهد ارتش آمریکا برای جبران ضعف تسلیحاتی به استارتاپ‌ها نیز متوسل شده است. براساس این گزارش ارتش آمریکا پنج میدان آزمایش نظامی را برای استفاده شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تولید موشک، پهپاد و دیگر تسلیحات باز کرده است؛ اقدامی که هدف آن تسریع آزمایش فناوری‌های جدید و ورود سریع‌تر آنها به چرخه تأمین ارتش آمریکا است.